В Москве приостановили плановую госпитализацию детей

12:35 26.01.2022

В Москве на три недели прекращается плановая госпитализация в детские больницы. Причина — в росте заболеваемости среди детей: число детей, заболевших COVID-19, выросло в столице в 14 раз за две недели. Число госпитализаций детей в сутки выросло за это же время в десять раз, пишет РБК со ссылкой на заявление Департамента здравоохранения столицы.

«В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей... Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — сообщили в ведомстве.

Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме. Также запрет не коснется детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, которым необходимо противоопухолевое лечение.

На взрослые поликлиники ограничение не распространяется, но в депздраве все же рекомендовали москвичам отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели «в связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено».