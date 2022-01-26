В Москве приостановили плановую госпитализацию детей

© KM.RU, Алексей Белкин

В Москве  на три недели прекращается плановая госпитализация в детские больницы. Причина — в росте заболеваемости среди детей: число детей, заболевших COVID-19, выросло в столице в 14 раз за две недели. Число госпитализаций детей в сутки выросло за это же время в десять раз, пишет РБК со ссылкой на заявление Департамента здравоохранения столицы.

«В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей... Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — сообщили в ведомстве.

Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме. Также запрет не коснется детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, которым необходимо противоопухолевое лечение.

На взрослые поликлиники ограничение не распространяется, но в депздраве все же рекомендовали москвичам отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели «в связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.01.2022, 15:52
    Гость: Вот жижи итог: заболевших число

    В Москве аж в 14 раз возросло!
    Кололи не зря "санитары"-вредители,
    Детей заразив через их же родителей!

  3. 26.01.2022, 15:49
    Гость: cat

    Что за бред! Не знаю как в Москве, а в Московской области невозможно записаться ни к одному врачу взрослой поликлиники на дату после 3 февраля - везде стоит "нет приема"! Все на борьбу с ковидом?!

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