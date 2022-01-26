В Москве приостановили плановую госпитализацию детей
В Москве на три недели прекращается плановая госпитализация в детские больницы. Причина — в росте заболеваемости среди детей: число детей, заболевших COVID-19, выросло в столице в 14 раз за две недели. Число госпитализаций детей в сутки выросло за это же время в десять раз, пишет РБК со ссылкой на заявление Департамента здравоохранения столицы.
«В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей... Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — сообщили в ведомстве.
Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме. Также запрет не коснется детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, которым необходимо противоопухолевое лечение.
На взрослые поликлиники ограничение не распространяется, но в депздраве все же рекомендовали москвичам отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели «в связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено».
Комментарии читателей Оставить комментарий
тогда Гинзбурга, Попову и Голикову девать?, видится
только на мыло.
В Москве аж в 14 раз возросло!
Кололи не зря "санитары"-вредители,
Детей заразив через их же родителей!
Что за бред! Не знаю как в Москве, а в Московской области невозможно записаться ни к одному врачу взрослой поликлиники на дату после 3 февраля - везде стоит "нет приема"! Все на борьбу с ковидом?!
Зачем лечить от других болезней, геноцид в действии
Зачем лечить от других болезней, геноцид в действии