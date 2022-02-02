Что делать, если разбился ртутный градусник?

19:32 2.02.2022

Разбитый ртутный градусник-это то, с чем можем столкнуться каждый человек.

По статистике, чаще всего градусники разбивают маленькие дети, поэтому родителям очень важно своевременно объяснить ребёнку, что делать в сложившейся ситуации. При этом, по статистике, поисковой запрос "разбился градусник что делать" - один из самых популярных запросов. В этой статье мы ответим на вопрос, что же делать, если разбился ртутный градусник.

В первую очередь, не стоит разводить панику, ведь разбитый градусник-это не ужасная катастрофа, а небольшая проблема. Комнату, в которой разбился градусник, необходимо освободить от детей и животных, а также закрыть окна, чтобы не создавался сквозняк. После этого, есть несколько вариантов событий.

Самостоятельно собрать ртуть

После выводы животных и детей из комнаты, собрать ртуть можно самостоятельно при помощи таких инструментов, как:

1. Шприц:

2. Резиновая груша;

3. Марлевая салфетка или ватный диск:

4. Если количество ртути небольшое, то капли можно собрать при помощи скотча/лейкопластыря.

Однако, взрослому необходимо соблюсти следующие нюансы

1. Не использовать веники или пылесос;

2. При помощи освещения (фонарика) осмотреть поверхность, на которой находился разбитый ртутный градусник;

3. Осмотреть поверхность на предмет наличия стекла;

4. Ликвидировать собранную ртуть можно с помощью специализированных организаций;

5. После собирания ртути и стекла, необходимо на несколько раз обработать поверхности.

Если вы по каким-то причинам не можете самостоятельно убрать ртуть, можно обратиться в службу по демеркуализации (служба, занимающейся очищением помещений от воздействия ртути), где вам проведут измерение уровня ртути и поиска источника в комнате.

Может ли человек получить отравление от ртутного градусника?

В случае, если вы разбили один градусник, получить острое отравление ртутью невозможно. При этом, с точки зрения теории, человек может получить хроническое отравление при игнорировании факта разлитой ртути, но и это не особо вероятно. Для того, чтобы максимально обезопасить себя и детей от отравления и исключить факт его наличия, можно сдать анализы на предмет ртути в организме.