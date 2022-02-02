Что делать, если разбился ртутный градусник?
По статистике, чаще всего градусники разбивают маленькие дети, поэтому родителям очень важно своевременно объяснить ребёнку, что делать в сложившейся ситуации. При этом, по статистике, поисковой запрос "разбился градусник что делать" - один из самых популярных запросов. В этой статье мы ответим на вопрос, что же делать, если разбился ртутный градусник.
В первую очередь, не стоит разводить панику, ведь разбитый градусник-это не ужасная катастрофа, а небольшая проблема. Комнату, в которой разбился градусник, необходимо освободить от детей и животных, а также закрыть окна, чтобы не создавался сквозняк. После этого, есть несколько вариантов событий.
Самостоятельно собрать ртуть
После выводы животных и детей из комнаты, собрать ртуть можно самостоятельно при помощи таких инструментов, как:
1. Шприц:
2. Резиновая груша;
3. Марлевая салфетка или ватный диск:
4. Если количество ртути небольшое, то капли можно собрать при помощи скотча/лейкопластыря.
Однако, взрослому необходимо соблюсти следующие нюансы
1. Не использовать веники или пылесос;
2. При помощи освещения (фонарика) осмотреть поверхность, на которой находился разбитый ртутный градусник;
3. Осмотреть поверхность на предмет наличия стекла;
4. Ликвидировать собранную ртуть можно с помощью специализированных организаций;
5. После собирания ртути и стекла, необходимо на несколько раз обработать поверхности.
Если вы по каким-то причинам не можете самостоятельно убрать ртуть, можно обратиться в службу по демеркуализации (служба, занимающейся очищением помещений от воздействия ртути), где вам проведут измерение уровня ртути и поиска источника в комнате.
Может ли человек получить отравление от ртутного градусника?
В случае, если вы разбили один градусник, получить острое отравление ртутью невозможно. При этом, с точки зрения теории, человек может получить хроническое отравление при игнорировании факта разлитой ртути, но и это не особо вероятно. Для того, чтобы максимально обезопасить себя и детей от отравления и исключить факт его наличия, можно сдать анализы на предмет ртути в организме.
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