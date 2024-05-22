В России выявили новую группу штаммов коронавируса
В России выявлено 178 случаев заболевания новой группой штаммов COVID-19 FLiRT, сообщили в Роспотребнадзоре.
"За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы ведомства.
Симптоматика вариантов FLiRT схожа с вариантом "омикрон" - лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса/обоняния.
Наблюдающийся рост заболеваемости COVID-19 в стране в Роспотребнадзоре назвали спрогнозированным.
"После праздничных дней отмечается спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с большим количеством контактов между людьми в праздники", - сообщили в ведомстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это в гинзбургсковую копилочку денежка бюджетная полетит. Там и осядет.
Таки вывели или выявили???
Вы можете верить в вакцину, но до сих пор статистически значимых доказательств эффективности вакцины не предоставлено. А вот вред вакцинации в виде роста числа инфарктов и инсультов ВОЗ признала.
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А дальше будет рост онкологий и ревматоидных заболеваний у привитых.
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Поэтому проще заболеть без прививки и вылечиться, применяя НПВС и антикоагулянты. В тяжёлых случаях - дексазон. При правильном применении дексазона зумабы не потребуются.
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Кстати, Гинцбург так и сделал. Создатель вакцины предпочёл заразиться и переболеть, но не применить к себе собственную вакцину.
Ну выявили и что? У нас всё равно нет реальной возможности подтверждать этиологию ОРВИ.
Какую работу проделал Минздрав и РПН для решения проблем? И главное, определил ли он, что вирус несёт хоть какие-то проблемы в сравнении с обычными сезонными ОРВИ и гриппом?
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Дайте врачам доступные и специфичные тесты, а потом вопите... Зная этиологию мы и сами, без вас поумнеем и разберёмся.
Где и какими лабораториями проводятся вышеуказанные анализы? Кишечную палочку выделить не могут в "Центрах гигиены". Анализ на клещевой энцефалит только в области.