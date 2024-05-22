В России выявили новую группу штаммов коронавируса

15:06 22.05.2024

В России выявлено 178 случаев заболевания новой группой штаммов COVID-19 FLiRT, сообщили в Роспотребнадзоре.

"За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы ведомства.

Симптоматика вариантов FLiRT схожа с вариантом "омикрон" - лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса/обоняния.

Наблюдающийся рост заболеваемости COVID-19 в стране в Роспотребнадзоре назвали спрогнозированным.

"После праздничных дней отмечается спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с большим количеством контактов между людьми в праздники", - сообщили в ведомстве.