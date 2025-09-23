В России готовятся расширить список бесплатных прививок

08:48 23.09.2025

Список бесплатных вакцин для граждан может быть увеличен после завершения клинических испытаний и выхода новых препаратов на массовое применение. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет газета «Известия».

По словам парламентария, одной из ключевых новинок может стать вакцина против менингококковой инфекции, которая представляет серьезную угрозу для жизни. Сейчас препарат, созданный Федеральным медико-биологическим агентством, проходит клинические испытания.

Леонов подчеркнул, что необходимость расширения перечня очевидна: «Абсолютно точно нужно двигаться в этом направлении». Он добавил, что в национальный календарь прививок в перспективе должны войти и другие вакцины, защищающие от опасных инфекций.