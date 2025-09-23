В России готовятся расширить список бесплатных прививок

Список бесплатных вакцин для граждан может быть увеличен после завершения клинических испытаний и выхода новых препаратов на массовое применение. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет газета «Известия».

По словам парламентария, одной из ключевых новинок может стать вакцина против менингококковой инфекции, которая представляет серьезную угрозу для жизни. Сейчас препарат, созданный Федеральным медико-биологическим агентством, проходит клинические испытания.

Леонов подчеркнул, что необходимость расширения перечня очевидна: «Абсолютно точно нужно двигаться в этом направлении». Он добавил, что в национальный календарь прививок в перспективе должны войти и другие вакцины, защищающие от опасных инфекций.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2025, 14:47
    Гость: Когда

    Мне было 65 и врач во время ежегодного обследования сказал "тебе уже 65 и по рекомендации минздрава тебя надо вакцинировать от оттёка мозга"! Минут 10 уговаривал и уговорил - надо было встревожиться когда перед уколом дали подписать оранжевый лист бумаги. Не прочитал- очень мелко и много. После укола уехал домой, утром на работу и в 12 дня началось - чувствую что вся кровь снизу поднялась к голове, стало жарко а внутри Всё кипит! Отпросился, уехал домой и к вечеру началось: начал задыхаться а сердцебиение увеличилось в 2-3 € раза и не уменьшается! Ну думал хана мне...и только на третьи сутки мгновенно сердце биение востановилось и я задал нормально...После этой вакцины здоровье начало сыпаться - зубы, зрение....я его маму.кто в минздраве решил убить пожилых..а от этого доктора я ушёл, без скандала..

  2. 23.09.2025, 12:22
    Гость: а,на Западе начинают их выковыривать

    и в Америке тоже.Трампуша запустил-многих людей эти вы*ерки лишили денег и разрушили бизнес.Отвечать придётся.Это только в России тишина.Но,если что,руки у западников дотянутся.

  4. 23.09.2025, 11:57
    Гость: Сергей

    "По словам парламентария, одной из ключевых новинок может стать вакцина против менингококковой инфекции, которая представляет серьезную угрозу для жизни."
    ---
    Замечательная фраза, не в бровь, а в глаз.

  5. 23.09.2025, 10:02
    Гость: чавес 10

    За псевдовакцинацию против ковида никого не привлекли к уголовной ответственности, вот они и распоясались.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Сионисты могут уничтожить Газу, но счастья им это не принесёт
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II
На пути к проекту Шваба. Как была запущена программа сокращения мирового населения
Генерал-полковник Александр Лапин уволен из армии
Избранное
«Сегодняшний "крестовый поход" группы священства против советского прошлого, против Красной России – это откровенная помощь врагам»
«Оказалось, что, взаимодействуя с Россией, Германия богатела, а став, как все – наоборот»
Plotnik 82 – Манагер «Берия»
«Многие российские приватизированные гиганты живут только потому, что они получают колоссальные преференции и льготы из бюджета»
тоскарабочегокласса «День во сне» (интернет-сингл)
«Выдачу covid-паспортов в мире контролирует внук Геббельса»
Castle Heat «Она не знала» (интернет-сингл)
DOPE D.O.D, 28 сентября, Арбат 21
«Это война»: на фоне забастовок в США, Италии и протестов по всему миру песня против принуждения к вакцинации вошла в топ-10 iTunes
ПФР ликвидируют? Власти ведут пенсионную систему к новому банкротству
Читмил «Реинкарнация» (EP)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации