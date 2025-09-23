В России готовятся расширить список бесплатных прививок
Список бесплатных вакцин для граждан может быть увеличен после завершения клинических испытаний и выхода новых препаратов на массовое применение. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет газета «Известия».
По словам парламентария, одной из ключевых новинок может стать вакцина против менингококковой инфекции, которая представляет серьезную угрозу для жизни. Сейчас препарат, созданный Федеральным медико-биологическим агентством, проходит клинические испытания.
Леонов подчеркнул, что необходимость расширения перечня очевидна: «Абсолютно точно нужно двигаться в этом направлении». Он добавил, что в национальный календарь прививок в перспективе должны войти и другие вакцины, защищающие от опасных инфекций.
Мне было 65 и врач во время ежегодного обследования сказал "тебе уже 65 и по рекомендации минздрава тебя надо вакцинировать от оттёка мозга"! Минут 10 уговаривал и уговорил - надо было встревожиться когда перед уколом дали подписать оранжевый лист бумаги. Не прочитал- очень мелко и много. После укола уехал домой, утром на работу и в 12 дня началось - чувствую что вся кровь снизу поднялась к голове, стало жарко а внутри Всё кипит! Отпросился, уехал домой и к вечеру началось: начал задыхаться а сердцебиение увеличилось в 2-3 € раза и не уменьшается! Ну думал хана мне...и только на третьи сутки мгновенно сердце биение востановилось и я задал нормально...После этой вакцины здоровье начало сыпаться - зубы, зрение....я его маму.кто в минздраве решил убить пожилых..а от этого доктора я ушёл, без скандала..
и в Америке тоже.Трампуша запустил-многих людей эти вы*ерки лишили денег и разрушили бизнес.Отвечать придётся.Это только в России тишина.Но,если что,руки у западников дотянутся.
Добавьте ещё три позиции:
- от сглаза
- от коликов в животе
- от движения мозгов.
"По словам парламентария, одной из ключевых новинок может стать вакцина против менингококковой инфекции, которая представляет серьезную угрозу для жизни."
---
Замечательная фраза, не в бровь, а в глаз.
За псевдовакцинацию против ковида никого не привлекли к уголовной ответственности, вот они и распоясались.