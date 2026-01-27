Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых

08:48 27.01.2026

Министерство здравоохранения России утвердило обновлённый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с гриппом. Согласно документу, средняя продолжительность лечения заболевания определена на уровне девяти дней.

Стандарт предусматривает расширенный диагностический подход. Для оценки состояния пациента возможны консультации сразу нескольких специалистов, включая терапевта, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога, гематолога и акушера-гинеколога.

Диагностика также включает широкий перечень лабораторных исследований — всего 27 позиций. Среди них анализы на С-реактивный белок и прокальцитонин, позволяющие выявлять воспалительные процессы и бактериальные осложнения, а также исследование спинномозговой жидкости для исключения поражений центральной нервной системы.

Отдельное внимание уделено выявлению возбудителя инфекции. В стандарте закреплены молекулярно-биологические тесты мазков из носо- и ротоглотки на вирусы гриппа и другие респираторные инфекции, включая аденовирусы, риновирусы, парагрипп, коронавирусы и ряд других патогенов. Дополнительно предусмотрены экспресс-тесты на грипп типов А и В, исследования свертываемости крови и показателей газового состава крови.

Инструментальная диагностика при необходимости включает рентгенографию органов грудной клетки, пульсоксиметрию и проведение спинномозговой пункции. В условиях стационара пациентам назначается круглосуточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневные осмотры инфекциониста и терапевта.

Лечебная часть стандарта содержит перечень из более чем 25 лекарственных препаратов с регламентированными дозировками. Кроме медикаментозной терапии документом предусмотрено соблюдение лечебного питания на весь период лечения.