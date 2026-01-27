Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых
Министерство здравоохранения России утвердило обновлённый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с гриппом. Согласно документу, средняя продолжительность лечения заболевания определена на уровне девяти дней.
Стандарт предусматривает расширенный диагностический подход. Для оценки состояния пациента возможны консультации сразу нескольких специалистов, включая терапевта, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога, гематолога и акушера-гинеколога.
Диагностика также включает широкий перечень лабораторных исследований — всего 27 позиций. Среди них анализы на С-реактивный белок и прокальцитонин, позволяющие выявлять воспалительные процессы и бактериальные осложнения, а также исследование спинномозговой жидкости для исключения поражений центральной нервной системы.
Отдельное внимание уделено выявлению возбудителя инфекции. В стандарте закреплены молекулярно-биологические тесты мазков из носо- и ротоглотки на вирусы гриппа и другие респираторные инфекции, включая аденовирусы, риновирусы, парагрипп, коронавирусы и ряд других патогенов. Дополнительно предусмотрены экспресс-тесты на грипп типов А и В, исследования свертываемости крови и показателей газового состава крови.
Инструментальная диагностика при необходимости включает рентгенографию органов грудной клетки, пульсоксиметрию и проведение спинномозговой пункции. В условиях стационара пациентам назначается круглосуточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневные осмотры инфекциониста и терапевта.
Лечебная часть стандарта содержит перечень из более чем 25 лекарственных препаратов с регламентированными дозировками. Кроме медикаментозной терапии документом предусмотрено соблюдение лечебного питания на весь период лечения.
Стандарт - это попытка заставить деморализованных медиков лечить, а не увиливать. Стандарт подходит 90% больных, ну а 10% не повезло.
Амиодарон снижает ТТГ, а не повышает.
В целом, недовольство больных понятно: больные всегда недовольны. Но позволять больным терзать врачей на основании своего недовольства нельзя. Лежал в реанимации. Врач был, лекарства были. В некоторых больницах ни врачей...
больные сами требовали навести порядок в медицине: порядок наведён, лечат по стандарту, оптимизированы, чаи теперь им пить некогда, умирают на работе. Чего больные ещё хотят? Из гроба мы вас лечить не можем.
Для лечения гриппа нужно посетить 7 врачей при общем сроке лечения 9 дней. Как правило чтобы только записаться к одному врачу уходит до нескольких дней, а к 7 не хватит и месяца. Для кого написан данный документ и кто сможет так лечиться? -разве лишь президент и его окружение.
А сейчас все болезни лечат по протоколу. Шаг вправо, шаг в влево - увольнение и административка. Вы не знали? Никакого индивидуального подхода, все по протоколу, под копирку. Меня положили в кардиологию, лежал с аритмией. Видел как лечили всех в палате. Амиодорон, метопродол, лозартан, спиролоктон, аторвастатин, эликвис. Всем. В разных дозах. Кабы знать наперед, не лечился бы. После амиодорона ТТГ щитовидки увеличился в 3 раза. Полгода сбивал гормоны. Чуть на операцию по щитовидке не попал. А причина-то аритмии была в лидокаине. У меня до этого было 3 операции, вот после них сердечко и забарахлило.
У кого как.
Главное лежать,пока не спадет температура пить чай с лимоном , не ходить на работу.Дней за 10 проходит. Но организм всё равно ослабленный.
Если нет осложнений проходит. Если температура не спадает и есть другие симптомы, надо не дожидаясь 10 дней вызывать терапевта.
Вся движуха чтоб меньше чел был на больничном.
Главное при неосложнённом гриппе -постельный режим.
Как при этом, даже пусть девять дней
будут происходить
ЭТО УЖЕ НЕ ГРИПП,А ОСЛОЖНЕНИЯ.
НИКТО ТАКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВОДИТЬ НЕ БУДЕТ, ДАЖЕ В СТАЦИОНАРЕ,