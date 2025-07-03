Как отсрочить климакс: использование препаратов и народных средств

15:50 3.07.2025

Узнайте, как можно отложить наступление климакса: причины ранней менопаузы, советы по естественной терапии, обзор негормональных и гормональных препаратов.

Как правило, если речь заходит о климаксе, все женщины сразу пугаются. Те, у кого он уже был, с трепетом вспоминают тот непростой период в своей жизни. А те, кого климакс лишь ожидает, представляют себе невероятные ужасы, которые на деле могут просто не существовать.

На самом деле, то, как климакс отразится конкретно на вас, и в том числе, когда он наступит, зависит от множества факторов. Некоторые из них бывает очень сложно спрогнозировать. Но, тем не менее, основной из них — наследственность.

Особенности климакса

В климактерический период организму приходится находиться в состоянии стресса. Ведь перестраиваются многие функции, все меняется. Гормоны не вырабатываются в прежнем количестве, что может приводить к обострению хронических заболеваний и к возникновению новых. Женский организм начинает быстро стареть, появляются все новые неприятные симптомы климакса. Мало кто рад такому положению вещей. Поэтому у некоторых женщин может встать вопрос о том, как отсрочить менопаузу и избежать проявлений климакса.

На данный момент медициной создано большое количество препаратов, которые способны в этом помочь. Они и отвечают на вопрос, как оттянуть наступление климакса. В этой статье вы сможете познакомиться с различными методами отсрочки менопаузы. А также рассмотрим, стоит ли идти наперекор природе и своему организму вообще.

Когда ждать наступление климакса?

Исследования современных специалистов отвечают на этот вопрос так: средний возраст, в котором женщину ожидает менопауза, это 45-55 лет. Также стоит помнить, что у небольшого процента жительниц нашей планеты климактерический период может начаться либо раньше обозначенной нормы, либо позже. Но в любом случае, менопауза делится на несколько этапов, и все они заканчиваются не за один год. Поэтому сразу нужно настроиться на то, что когда бы климакс у вас ни появился, продлится он довольно долго.

В целом, основные этапы климакса называются так:

Пременопауза. Собственно в этот период и начинают появляться первые сигналы о надвигающемся климаксе. Менопауза. Именно сейчас организм начинает активно перестраивать свою прежнюю работу. Постменопауза. Завершение периода климакса. Организм уже проходит адаптивный этап и приводит в норму все функции. Основные симптомы женщину уже не беспокоят, однако могут проявляться другие — сухость кожи и влагалища, выпадение и ослабление волос.

Нужно сказать, что каждый этап климакса длится по-своему. У кого-то дольше продлится сама пременопауза. Да и симптомы могут быть совершенно разными. Если вам по-прежнему интересно, как отсрочить климакс, то для начала нужно ознакомиться с причинами его преждевременного наступления.

Причины раннего климакса

И ранний, и поздний климакс являются серьезными отклонениями от нормы. Но специалистами были выявлены причины, которые провоцируют преждевременное наступление климактерического периода:

ожирение;

неправильное питание с отсутствием достаточного количества полезных веществ;

генетическая предрасположенность;

постоянный стресс и депрессии;

наличие вредных привычек, т.е. употребление спиртного и курение;

перенесенные тяжелые роды;

долгое отсутствие половой жизни;

расстройство центральной нервной системы;

сбои в работе щитовидной железы;

перенесенная операция по удалению матки и яичников;

химиотерапия;

инфекции;

голодание.

Поэтому, прежде чем задаваться целью поиска способов, как отодвинуть приближение климакса, проанализируйте приведенные выше причины его раннего проявления.

Поздний климакс — хорошо или плохо?

Может показаться, что поздний климакс — это то, что нужно. Но подождите надеяться на это. Ведь если менопауза наступает позже пятидесяти пяти лет, это может стать сигналом о появлении в организме злокачественных образований. Не зря поздний климакс считается отклонением от нормы, и в этом случае нужно в срочном порядке пройти консультацию и полное обследование у гинеколога, который и сможет выявить причины такого отклонения.

Чем раньше будет обнаружен источник болезни, тем быстрее ее можно будет ликвидировать. Но у позднего климакса есть еще одна причина — генетическая предрасположенность. В этом случае все равно стоит обратиться к врачу, чтобы стопроцентно исключить вероятность каких-либо заболеваний.

Стоит ли отодвигать климакс?

Поскольку климакс является естественным и заложенным природой процессом в организме любой женщины, оттягивать его наступление нужно лишь в том случае, когда он наступает раньше нормального срока. В ином случае принудительная отсрочка может негативно сказаться на здоровье. Также не забывайте о том, что прежде чем предпринимать какие-либо решительные действия, нужно непременно пройти консультацию со специалистом. Только он может назначить вам препараты или иные способы отсрочки менопаузы.

Однозначно не стоит откладывать наступление климакса, если вы перешагнули за пятьдесят лет. То, что вам нужно делать в этом случае — это пристально следить за своим здоровьем, регулярно посещать врача и предпринимать меры, способные улучшить общее состояние в этот период. Тогда жизнь в период менопаузы не станет настоящим кошмаром.

Методы отсрочки климакса

Если в вашем случае необходима отсрочка наступления менопаузы, тогда современная медицина может предложить несколько вариантов:

естественная терапия;

негормональные препараты;

гормональные препараты;

фитосредства.

Рассмотрим подробнее каждый метод.

Естественная терапия

Любой женщине, перешагнувшей рубеж в тридцать восемь лет, необходимо взять под контроль свое здоровье. Ведь в скором времени вашему организму предстоит пережить полную перестройку всех прежних функций. Чтобы отсрочить приближающийся климакс, нужно соблюдать ряд рекомендаций, которые также помогут сохранить и укрепить здоровье в целом. Отсюда и название — естественная терапия.

Регулярно проходите обследование у гинеколога, маммолога, терапевта и эндокринолога. Именно эти специалисты способны выявить какие-либо проблемы, которые и могут привести к раннему климаксу. А при регулярных исследованиях они смогут вовремя назначить необходимые методы. И тогда вы сможете отодвинуть менопаузу и избавиться от неприятностей со здоровьем. Уменьшайте уровень стресса и не допускайте депрессий. В то время, когда вы испытываете затяжной стресс, в организме в большом количестве начинает синтезироваться кортизол. А он в свою очередь негативно влияет на уровень эстрогена. Это и может спровоцировать развитие ранней менопаузы. Поэтому рекомендуется по возможности избегать стрессовых ситуаций, заниматься любимым хобби, отдыхать. Также от возникновения нервного напряжения может помочь медитация, йога, пикник на природе, классическая музыка. Если все же вы попали в ситуацию, от которой чувствуете себя встревоженной — примите успокоительные, например, экстракт пустырника или валериану. Соблюдайте режим сна. От количества сна напрямую зависит здоровье всего организма. Если вы постоянно недосыпаете, появляющаяся хроническая усталость нарушит все процессы в организме. Сопротивляемость иммунной системы снизится, нарушится также общий гормональный фон. Чтобы уберечь себя от бессонницы, старайтесь пить перед сном зеленый чай, дышать свежим воздухом, читать спокойную литературу и убирать подальше телефон. Питайтесь сбалансировано. При нехватке каких-либо веществ или при переизбытке других, организм страдает. А поскольку вы и так находитесь в зоне риска возникновения раннего климакса, вам нужно с особой тщательностью следить за питанием. Уменьшите количество жирного мяса, и отдайте предпочтение постному. Не пренебрегайте растительной пищей, ведь она содержит полезные витамины и микроэлементы. Уменьшите количество соли и сахара, а также жареного и острого. Не забывайте про двигательную активность. Даже если вы не фанат занятий спортом, хоть какое-то движение в вашей жизни должно быть. Ведь благодаря этому вы укрепите свой организм и не допустите появления раннего климакса. К тому же умеренная спортивная активность поможет уменьшить симптомы уже наступившей менопаузы. Забудьте про сигареты и сократите количество спиртного до минимума. Многих также волнует вопрос, можно ли загорать. Однозначного ответа нет, поскольку каждый случай индивидуален. Но все же не стоит проводить часы в солярии.

Все эти рекомендации помогут не только отсрочить климакс, но и уменьшить его последствия. Также эти меры станут отличной профилактикой заболеваний, которые может повлечь за собой климакс.

Негормональные препараты

Действующее вещество негормональных препаратов — растительный эстроген. Это очень близкое к женскому половому гормону вещество. У таких лекарств нет большого списка побочных эффектов, к тому же они оказывают мягкое действие. Но, ни в коем случае не начинайте их принимать самостоятельно. Для начала требуется уточнить этот вопрос у врача.

Будьте готовы к тому, что в силу аккуратного воздействия эти препараты придется принимать довольно длительное время. К тому же нужно соблюдать регулярность и выполнять инструкции по употреблению.

Самыми эффективными препаратами такого типа считаются Эстровэл, Феминал и Фемивелл.

Гормональные препараты

Назначаются лишь после тщательных и глубоких исследований организма женщины. Самостоятельно принимать их категорически запрещено, поскольку при неверной дозировке они могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей.

Для отсрочки климакса врачи обычно назначают: Ованелия (в пременопаузе и постменопаузе), Эстрофен, Дивигель, Климонорм, Анжелик, Дивина.

Важно помнить, что нарушать дозировки подобных препаратов нельзя. Поскольку они имеют самое быстрое действие из всех возможных, принимать их нужно исключительно в соответствии с инструкциями.

Фитосредства

Для отсрочки климакса можно пользоваться так называемыми народными средствами. Существует большое количество трав, сборов, настоек, которые могут помочь оттянуть приближающуюся менопаузу. Среди них обычно выделяют монастырский чай, отвар медуницы и различные комплексные настойки.

Но даже учитывая то, что это всего лишь травы, консультация с врачом перед их применением все равно необходима. Некоторые растения имеют токсичное действие при несоблюдении дозировок, а на какие-то у вас может появиться аллергия. Но хороший специалист способен разобраться с вашим случаем и назначить наиболее эффективное лечение.

Итоги

Если вы хотите отодвинуть наступающий климакс, современная медицина может вам в этом помочь. Создано огромное количество средств, как с натуральным составом, так и с химическим, которые дадут вам отсрочку. Но помните, что любые препараты нужно принимать строго под руководством лечащего врача.

Не забывайте об элементарных правилах здорового образа жизни. Это инвестиция не только в отсрочку менопаузы, но и в вашу дальнейшую жизнь.

Не думайте, что климакс — это конец. Вовсе нет. Ваш организм не умирает, а лишь теряет репродуктивную функцию. Так что не стоит этого бояться. А неприятные симптомы современная медицина в состоянии минимизировать.