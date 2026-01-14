Артрит и артроз: в чем разница и как лечить

18:00 14.01.2026

Несмотря на схожесть симптомов, артрит и артроз требуют разного подхода.

Артрит и артроз — два диагноза, которые часто путают между собой. Оба связаны с поражением суставов, сопровождаются болью и ограничением подвижности, но имеют разную природу, причины возникновения и подходы к лечению. Понимание различий важно не только для правильного диагноза, но и для выбора эффективной терапии.

В чем принципиальная разница

Артрит — это воспалительное заболевание суставов. Оно может возникать в любом возрасте и нередко связано с аутоиммунными процессами, инфекциями, обменными нарушениями или осложнениями после перенесённых болезней. Основные симптомы артрита — боль, отёк, покраснение кожи над суставом, повышение местной температуры и утренняя скованность, которая может длиться часами.

Артроз, в отличие от артрита, является дегенеративно-дистрофическим заболеванием. В его основе — постепенное разрушение суставного хряща и изменения костной ткани. Чаще всего артроз развивается с возрастом, при избыточной нагрузке на суставы, лишнем весе, травмах или наследственной предрасположенности. Боль при артрозе усиливается при движении и уменьшается в покое, а выраженного воспаления обычно нет.

Причины и факторы риска

Для артрита характерны системные причины: сбои иммунной системы, инфекции, хронические воспалительные процессы. Артроз же чаще связан с образом жизни — малоподвижностью или, наоборот, чрезмерными нагрузками, профессиональными факторами, ожирением и возрастными изменениями.

Важно понимать, что эти заболевания могут сочетаться: длительный артроз способен привести к вторичному воспалению, а хронический артрит — ускорить разрушение сустава.

Подходы к лечению

Лечение артрита направлено прежде всего на подавление воспаления и устранение его причины. Используются противовоспалительные препараты, средства, влияющие на иммунный ответ, физиотерапия и лечебная физкультура. При инфекционной природе заболевания применяются антибиотики по назначению врача.

Терапия артроза строится иначе. Основная задача — замедлить разрушение хряща, снизить боль и улучшить подвижность. Важную роль играют снижение веса, дозированная физическая активность, укрепление мышц и длительные курсы поддерживающей терапии. Медикаменты применяются для облегчения симптомов, а в запущенных случаях может рассматриваться хирургическое лечение.

Главное — своевременная диагностика

Несмотря на схожесть симптомов, артрит и артроз требуют разного подхода. Самолечение без точного диагноза может привести к прогрессированию болезни. При появлении боли, скованности или отёка суставов важно обратиться к специалисту, пройти обследование и выстроить индивидуальный план лечения. Это позволяет сохранить подвижность суставов и качество жизни на долгие годы.