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В России предложили ввести платные перекрестки

12:36 16.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Проблему пробок на дорогах России могут помочь разрешить платные перекрестки, считают специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». 

«Люди начнут планировать свои поездки, и часть водителей, порядка 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки», – заявили в НТИ.

Плату за проезд по перекрестку предлагается ввести в определенное время суток. Платный режим работы на некоторых участках дорог будет действовать только на узких участках дороги и в определенные самые пиковые часы движения, пишет Газета.RU.

Идею протестируют в рамках проекта «Умный город», выбрав к 2020 году один из регионов Российской Федерации. Полем эксперимента станет либо Нижний Новгород, либо Ульяновск, либо Липецк.

В Госдуме к этой инициативе отнеслись негативно, сообщает агентство «Москва».  

«Я бы назвал идею введения платных перекрестков абсолютно нездравой, неприемлемой и нежизнеспособной. В обществе такие инициативы могут быть однозначно восприняты как попытка залезть в карман автомобилистов и как коммерциализация организации дорожного движения в целом. Это никак не решит проблему пробок, а приведет к обратному: скапливанию огромного количества машин на дорогах. Инициатива будет иметь множество последствий, которые не только нарушат самочувствие водителей, но и приведут к дестабилизации обстановки на наших дорогах и перекрестках», - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский (фракция «Единой России»). 

НТИ — государственная программа мер по поддержке развития в РФ перспективных отраслей мировой экономики. «Автонет» уже получил определенные результаты, проводя эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге.

Темы: Авто
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 15:54
Гость: Когда наконец

уже установят в подьездах домов платные турникеты на вход и выход?
Сколько можно за счет государства бесплатно выходить на улицу?
16.04.2019, 15:52
Гость: Юстас

Еще один закон хотят протолкнуть, что бы новым дворянам было удобно и быстро ездить.
Никто особой выгоды от таких законов не ждет, просто чернь мешается им под ногами. А так влепят 1000 на светофоре на кутузовском и все в ажуре, высоким чиновникам проезд за счет государства, у кого денег куры не клюют тоже по барабану. А остальные пусть ищут объездные пути. Может они отселились бы поскорей уже куданибудь от нас.
16.04.2019, 15:49
Гость: Макар

10 рублей за километр это очень дорого...нужно дешевле делать...
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