В России предложили ввести платные перекрестки

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Проблему пробок на дорогах России могут помочь разрешить платные перекрестки, считают специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Люди начнут планировать свои поездки, и часть водителей, порядка 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки», – заявили в НТИ.

Плату за проезд по перекрестку предлагается ввести в определенное время суток. Платный режим работы на некоторых участках дорог будет действовать только на узких участках дороги и в определенные самые пиковые часы движения, пишет Газета.RU.

Идею протестируют в рамках проекта «Умный город», выбрав к 2020 году один из регионов Российской Федерации. Полем эксперимента станет либо Нижний Новгород, либо Ульяновск, либо Липецк.

В Госдуме к этой инициативе отнеслись негативно, сообщает агентство «Москва».

«Я бы назвал идею введения платных перекрестков абсолютно нездравой, неприемлемой и нежизнеспособной. В обществе такие инициативы могут быть однозначно восприняты как попытка залезть в карман автомобилистов и как коммерциализация организации дорожного движения в целом. Это никак не решит проблему пробок, а приведет к обратному: скапливанию огромного количества машин на дорогах. Инициатива будет иметь множество последствий, которые не только нарушат самочувствие водителей, но и приведут к дестабилизации обстановки на наших дорогах и перекрестках», - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский (фракция «Единой России»).

НТИ — государственная программа мер по поддержке развития в РФ перспективных отраслей мировой экономики. «Автонет» уже получил определенные результаты, проводя эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге.