В России создали систему бесперебойной работы интернета в автомобилях

14:57

Российская компания Incarnet, работающая в сфере высокоскоростного интернета, создала систему обеспечения автомобиля бесперебойным интернетом в дороге, пишет РИА Новости со ссылкой на основателя компании Антона Есина.

Данная технология основана на объединении сигналов нескольких операторов мобильного интернета. Пока она используется только в России, но в будущем не исключается ее внедрение и за рубежом.

"Маршрутизатор Incarnet ViH оборудован слотами для подключения восьми SIM-карт различных операторов. При их одновременной работе и при помощи нескольких внешних антенн скорость интернета усиливается в несколько раз и может достигать 90 Мбит/с, в том числе, в дороге. И даже при потере сигнала одного из операторов сбоя подключения не происходит", - пояснил он.

По словам разработчиков, новая система превращает автомобиль в полноценный "Офис на колесах". Она будет полещна тем, кто часто путешествует или ездит в командировки на автомобиле.

"Высокая скорость интернета сохраняется не только в черте города, но и далеко за его пределами, что позволяет беспрепятственно работать из автомобиля, удаленно просматривать видеозаписи, выходить на связь в формате скайп-конференций, вести деловую переписку и многое другое", - резюмировал Есин.

Incarnet - производитель сетевого оборудования для транспорта и общественных пространств. Компания работает в сфере сетевых технологий более 12 лет.