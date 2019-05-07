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В России создали систему бесперебойной работы интернета в автомобилях

14:57 7.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Российская компания Incarnet, работающая в сфере высокоскоростного интернета, создала систему обеспечения автомобиля бесперебойным интернетом в дороге, пишет РИА Новости со ссылкой на основателя компании Антона Есина.

Данная технология основана на объединении сигналов нескольких операторов мобильного интернета. Пока она используется только в России, но в будущем не исключается ее внедрение и за рубежом.

"Маршрутизатор Incarnet ViH оборудован слотами для подключения восьми SIM-карт различных операторов. При их одновременной работе и при помощи нескольких внешних антенн скорость интернета усиливается в несколько раз и может достигать 90 Мбит/с, в том числе, в дороге. И даже при потере сигнала одного из операторов сбоя подключения не происходит", - пояснил он.

По словам разработчиков, новая система превращает автомобиль в полноценный "Офис на колесах". Она будет полещна тем, кто часто путешествует или ездит в командировки на автомобиле.

"Высокая скорость интернета сохраняется не только в черте города, но и далеко за его пределами, что позволяет беспрепятственно работать из автомобиля, удаленно просматривать видеозаписи, выходить на связь в формате скайп-конференций, вести деловую переписку и многое другое", - резюмировал Есин.

Incarnet - производитель сетевого оборудования для транспорта и общественных пространств. Компания работает в сфере сетевых технологий более 12 лет.

Темы: IT-технологии, Интернет в России, Интернет и сети, Информационные технологии (IT), Новые технологии
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Комментарии читателей
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07.05.2019, 16:18
Гость: Ошибочка у автора

Интернет это МИРОВАЯ ПАУТИНА, а в России уже создан свой ЧЕБУРНЕТ.
07.05.2019, 16:18
Гость: Время Ч.

Ничего там определять не нужно, покупаются сим-карты с безлимитным интернетом и фиксированной оплатой. До сих пор запад живет стереотипами. Хотя нам это на руку, продолжайте верить и дальше, что мы Ваньки дремучие.
07.05.2019, 15:07
Гость: Европеец

«Беспребойно» в России ? Шутите ?
А проблему оплаты 8 операторам уже решили ? Ктотопределит кому сколько ?
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