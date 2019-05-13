"Депутаты предложили ввести страховку по полису ОСАГО на 1 день"

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В Госдуму внесен законопроект, согласно которому минимальный срок действия полиса ОСАГО предлагается сократить до одного дня. Также предусматривается возможность досрочного расторжения договора ОСАГО, при котором страховщик в течение 14 дней должен будет вернуть страхователю часть страховой премии.

Необходимость в принятии данных поправок разработчики законопроекта объясняют тем, что в настоящее время в России зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО и не в последнюю очередь из-за установленных ограничений по сроку их действия, сообщает «Парламентская газета».

Согласно действующему законодательству, минимальный период страхования автогражданской ответственности в 2019 году составляет три месяца, пишет «Автостат». Однако страховые компании предпочитают продавать страховки на полный период (1 год), из-за чего «короткие» страховки при расчете на год получаются более дорогостоящими.

Например, чтобы оформить страховку на 3 месяца, автолюбителю нужно заплатить порядка 50% от годовой стоимости, а 6 месяцев обходятся в 70% стоимости. Приобретение ОСАГО на 10 - 11 месяцев обходится в стоимость одного «полновесного» года.

Из-за сложившейся ситуации многие перегонщики автомобилей, в руках которых машина находится считанные дни, пытаются сэкономить на страховке и выезжают на дороги без полисов, предпочитая рискнуть и, попавшись инспектору ГИБДД, уплатить штраф. Текущие штрафы за езду без страховки составляют от 500 (если водитель не вписан в полис) до 800 рублей (если полиса нет или он просрочен).

Для исключения таких случаев и стимулирования граждан покупать полис ОСАГО законопроектом предлагается сократить срок его действия до одного дня.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, сегодня около 3 млн автомобилистов выезжают на дороги без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы.