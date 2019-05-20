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МВД предложило конфисковывать автомобили за вождение в пьяном виде

15:57 20.05.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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МВД России предложило правительству РФ принять закон о конфискации автомобилей у водителей, которые управляли ими в пьяном виде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие предложения были направлены в правительство в марте и апреле 2019 года.

Также предлагается усилить ответственность за «отдельные правонарушения» на дорогах.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей, ставших виновниками аварий. Максимальный срок лишения свободы по статье предлагается увеличить с девяти до 15 лет.

В апреле Госдума ввела уголовное наказание за побег с места ДТП.

Темы: Авто, Автоновости, Законотворческая деятельность в России, МВД России
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 21:24
Гость: gvozd

оправдания что задница - всегда на месте..
оправдать можно что угодно, при желании и обязательно детей притянут для убедительности.
а что мешает обязать например машину продавать?
20.05.2019, 19:36
Гость: Блин

А чего разнервничались , может не стоит бухать перед тем как сесть за руль...подобная мера есть во многих странах...Статистику почитайте сколько народу ежегодно гибнет на дорогах (вклюючая детей) именно из за бухариков за рулем... никакие супержеты радом не стояли....Синь
20.05.2019, 19:34
Гость: Реалло

Ну да,начнут все хитренькие по доверенности ездить:)
Конфисковывать надо ВСЕ - квартиру,дачу,породистого кота,велосипед !
И на шахту на 5 лет без подъема на-гора :)
Вот это будет адекватная кара за глоток пива.
А в Испании,например - 1 промилле дозволяется,и никаких аварий :)
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