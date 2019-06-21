]]> ]]>
Главная Авто Новости

Полномочия инспекторов ГАИ предложили расширить

12:01 21.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Министерство внутренних дел РФ предложило свою редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Одна из самых важных инициатив — расширение полномочий работников Госавтоинспекции. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Так, инспекторам хотят разрешить ограничивать действие водительских прав. Для этого не нужно будет ждать решения суда. Эта идея является частью предложения по упрощению оформления нарушений на дороге. Таким образом уменьшится число составов дорожных правонарушений.

«Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений», — сказал глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов.

По его словам, нужно оставить только «наиболее опасные». Также представители МВД считают, что необходимо отказаться от административных арестов.

По данным издания, возможную корректировку КоАП эксперты обсудили 20 июня во время научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Большинство участников мероприятия согласились с тем, что действующий кодекс (его приняли 17 лет назад) уже устарел.

Российское правительство опубликовало концепцию нового КоАП 10 июня. Разработкой документа занимается Министерство юстиции. Отредактированную версию должны внести в кабмин до 1 марта 2020 года. В силу новый КоаП вступит 1 января 2021 года.

Темы: Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, ГИБДД России, Дорожно-патрульная служба ГИБДД, МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.06.2019, 21:42
Гость: Ряхи наели?

Да они уже вовсю гражданских треножников нанимают,народ стравливают и коррупцией на этом занимаются.Не то что дороги и движение по уму организовать,уже выйти сами не могут.
21.06.2019, 18:04
Гость: Такие ряхи наели!

Щёки из-за спины видать! Куда уж дальше расширять?!?!
21.06.2019, 15:53
Гость: все Это делается

лишь заради протаскивания очередного мутного пункта:..инспекторам хотят разрешить ограничивать действие водительских прав. Для этого не нужно будет ждать решения суда..
Такиж как в известном анекдоте про Петьку в Англии, за карточным столом с джентльменами..: ну тут мне масть и поперла.
Все комментарии (17)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.