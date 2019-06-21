Полномочия инспекторов ГАИ предложили расширить

12:01

Министерство внутренних дел РФ предложило свою редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Одна из самых важных инициатив — расширение полномочий работников Госавтоинспекции. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Так, инспекторам хотят разрешить ограничивать действие водительских прав. Для этого не нужно будет ждать решения суда. Эта идея является частью предложения по упрощению оформления нарушений на дороге. Таким образом уменьшится число составов дорожных правонарушений.

«Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений», — сказал глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов.

По его словам, нужно оставить только «наиболее опасные». Также представители МВД считают, что необходимо отказаться от административных арестов.

По данным издания, возможную корректировку КоАП эксперты обсудили 20 июня во время научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Большинство участников мероприятия согласились с тем, что действующий кодекс (его приняли 17 лет назад) уже устарел.

Российское правительство опубликовало концепцию нового КоАП 10 июня. Разработкой документа занимается Министерство юстиции. Отредактированную версию должны внести в кабмин до 1 марта 2020 года. В силу новый КоаП вступит 1 января 2021 года.