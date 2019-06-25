Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера машин

18:40

В скором будущем в России за нечитаемые автомобильные будут лишать прав. Такое суровое наказание будет применяться лишь к тем водителям, которые намерено закрыли буквы или цифры номера бумажкой или залепили их грязью. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

В документе содержится разъяснение нижестоящим судам новых особенностей применения статьи 12 КоАП.

Так, например, согласно статье 12, пункту второму КоАП, если водитель специально закрыл номер бумагой, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может оштрафовать его на пять тысяч рублей или даже лишить прав.

Чтобы применить самое серьезное наказание при подобном нарушении, инспектор ДПС должен будет привести неопровержимые доказательства умышленного нарушения (фото чистой машины и грязного госзнака).

Если автомобильный номер стал нечитаемым после поездки по грязной дороге, то умышленность водителя остается под вопросом. В таком случае штраф может составить 500 рублей.

Данный документ начнут применять после его публикации, а предыдущее постановление от 24 октября 2006 года частично отменят.

Свежую версию КоАП опубликовали на сайте правительства России в июне 2019 года.

Согласно обновленной концепции, сократится состав административных правонарушений, а также будут изменены подходы к назначению наказания.