Названы самые доступные автомобили на российском рынке

16:34

Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование цен по всем маркам, моделям и модификациям легковых автомобилей, представленным на российском рынке.

В итоге получился рейтинг 250 моделей по средневзвешенной цене, учитывающий объемы продаж за 5 месяцев 2019 года и цены по каждой модификации.

На первом месте в Топ-10 самых доступных автомобилей оказался автомобиль Lada Granta со средней ценой 522,9 тыс. рублей и объемом продаж 52373 единицы. На втором месте - седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составляет 529,9 тыс. рублей. В рейтинге по продажам он занимает 28-ю позицию (7598 шт.). Третью строчку по цене удерживает Lada 4x4 - 563,8 тыс. рублей (объем продаж составил 12773 шт., 13-я позиция).

На четвертом месте расположился Datsun mi-DO с ценой 617,7 тыс. рублей, правда, объем его продаж за 5 месяцев 2019 года (1179 единиц) обеспечивает этому японско-тольяттинскому хэтчбеку в рейтинге продаж лишь 77-е место. Пятая и шестая позиции среди самых доступных автомобилей на российском рынке достались двум моделям Renault - хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).

Тольяттинский универсал Lada Largus занял седьмую строчку как в рейтинге по цене (704 тыс. рублей), так и по объему продаж (16281 шт.).

В Топ-10 также вошли Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей). К сожалению, низкие объемы продаж этих трех моделей (505, 325, 431 шт. соответственно), не позволяют им входить даже в ТОП-100 российского рынка.