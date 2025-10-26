Россия проинформировала США об успешных испытаниях ракеты «Буревестник»

Российская делегация успела донести до американской стороны информацию о воскресной встрече президента Владимира Путина с Генштабом, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, находящийся с визитом в США.

"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что пять тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", — сообщил он Telegram.

Глава РФПИ назвал очень важным, что такая информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США, пишет РИА Новости.

Дмитриев добавил, что российская делегация третий день проводит переговоры в Штатах. По его словам, представители Москвы четко доносят до американцев позицию Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, а любые попытки давления на Россию просто бессмысленны.

Представитель президента отметил, что все дискуссии проводятся в очень серьезном тоне, а российская сторона настроена на конструктивный диалог и на четкое донесение своих позиций по многим пунктам, упомянув, в том числе, желание Москвы урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.

"В частности, мы подтверждаем, что решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта, и президент Путин очень четко высказался об этом в своей речи перед министерством иностранных дел", — сказал Дмитриев.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее 26 октября в ходе совещания с президентом рассказал о характеристиках крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Он сообщил, что российские военные провели ее успешное испытание: ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов.

Путин, в свою очередь, указал на уникальность "Буревестника" как оружия, не имеющего аналогов в мире.

  1. 26.10.2025, 21:48
    Гость: Оллес

    Ну да,вертолет тоже "придумал" Леонардо Да Винчи,но реально сделал все-таки Сикорский.
    Ну что,скакуны,капец приближается ?Ась?

  2. 26.10.2025, 21:44
    Гость: Реалло

    ....Нормальных людей интересует статистика боевого применения средства поражения,///////////
    Что,так торопишься в Ад на сковородку,к своему бендере ? Погоди немного уже,будет и статистика,только ты ее уже не узнаешь :))

  3. 26.10.2025, 21:31
    Гость: Калибры, Кинжалы и т.д.

    С разбросом в пару километров вокруг цели. Почему думаешь, целы мосты через Днепр, Банковая и т.д.? Потому что хрен попадешь в них.

    Это значит у межконтинентала разброс буде в сотни км. Целишься в Нью-Йорк, а прилетаешь в канадскую тайгу. Впрочем толку с того Нью-Йорка сейчас ноль, что есть, что нет. Это ж не Москва, которую разрушь -- и России нет.

  4. 26.10.2025, 21:26
    Гость: Где засуетились?

    Назови хоть один американский новостной сайт, где эта новость появилась хотя бы в разделе "интересные курьезы". Назовешь?

    Вот когда СССР Спутник запустил в 1957 -- вот тогда засуетились. Но, по правде сказать, было это только однажды. Уже Гагарин такого ажиотажа не вызвал.

Все комментарии (42)
