Россия проинформировала США об успешных испытаниях ракеты «Буревестник»

17:13 26.10.2025

Российская делегация успела донести до американской стороны информацию о воскресной встрече президента Владимира Путина с Генштабом, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, находящийся с визитом в США.

"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что пять тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", — сообщил он Telegram.

Глава РФПИ назвал очень важным, что такая информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США, пишет РИА Новости.

Дмитриев добавил, что российская делегация третий день проводит переговоры в Штатах. По его словам, представители Москвы четко доносят до американцев позицию Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, а любые попытки давления на Россию просто бессмысленны.

Представитель президента отметил, что все дискуссии проводятся в очень серьезном тоне, а российская сторона настроена на конструктивный диалог и на четкое донесение своих позиций по многим пунктам, упомянув, в том числе, желание Москвы урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.

"В частности, мы подтверждаем, что решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта, и президент Путин очень четко высказался об этом в своей речи перед министерством иностранных дел", — сказал Дмитриев.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее 26 октября в ходе совещания с президентом рассказал о характеристиках крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Он сообщил, что российские военные провели ее успешное испытание: ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов.

Путин, в свою очередь, указал на уникальность "Буревестника" как оружия, не имеющего аналогов в мире.