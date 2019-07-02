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«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

20:52 2.07.2019
Фото с сайта golovach.ru

 "АвтоВАЗ" приостановит производство в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года из-за нарушения поставщиком обязательств по поставкам автокомпонентов.

"Группа "АвтоВАЗ" вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород)", - цитирует ТАСС  сообщение автоконцерна.

В компании также отметили, что оставляют за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки. Сейчас "АвтоВАЗ" предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. "О возобновлении производства будет сообщено дополнительно", - отметили в компании.

При этом приостановка производства на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки, уточнили в компании.

Темы: Автопром в России, АвтоВАЗ
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 22:53
Гость: прокурор Печкин

рука прокуратуры приведет в чувство незадачливых "эффективных собственников", а ночь проведенная в камере лицом в 15 сантиметрах от параши очень эффективно излечивает от нарезания понтов.
02.07.2019, 22:41
Гость: таки-да

Невидимая рука рынка ,эффективные собственники и ночные сторожа в хаотичной-рыночной экономике не сошлись характерами?!
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