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Госдума одобрила уголовное наказание за непропуск «скорой»

17:00 17.07.2019
Скорая помощь
Автомобиль скорой помощи © KM.RU
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Госдума одобрила ужесточение ответственности за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи.

В третьем чтении Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях и изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезд машин скорой помощи.

В частности, непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге обернется в штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или лишение прав от 3 месяцев до года.

Если действия водителя приведут к тяжкому вреду для здоровья пациента, то здесь будет уже уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 2 лет. В случае смерти пациента водитель, помешавший «скорой», может сесть на срок до 4 лет, сообщает «За рулем».

В настоящее время непропуск автомобиля скорой помощи карается штрафом в 500 рублей и лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Чтобы поправки в законодательство вступили в силу, их должен одобрить сначала Совет Федерации, а затем законопроект должен подписать президент России.

Темы: Автоновости, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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17.07.2019, 22:08
Гость: Для ВВВ

Вспомнишь свои слова, когда скорая поедет к тебе, а такой же, как ты, бык её не пропустит.
17.07.2019, 19:49
Гость: ВВВ

Так, постепенно, советский анекдот: шаг влево, шаг вправо - побег, прыжок - провокация" становиться нормой жизни буржуйской России.
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