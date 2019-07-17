Госдума одобрила уголовное наказание за непропуск «скорой»

17:00

Госдума одобрила ужесточение ответственности за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи.

В третьем чтении Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях и изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезд машин скорой помощи.

В частности, непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге обернется в штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или лишение прав от 3 месяцев до года.

Если действия водителя приведут к тяжкому вреду для здоровья пациента, то здесь будет уже уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 2 лет. В случае смерти пациента водитель, помешавший «скорой», может сесть на срок до 4 лет, сообщает «За рулем».

В настоящее время непропуск автомобиля скорой помощи карается штрафом в 500 рублей и лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Чтобы поправки в законодательство вступили в силу, их должен одобрить сначала Совет Федерации, а затем законопроект должен подписать президент России.