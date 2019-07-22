Покупаем автозапчасти с помощью онлайн-сервисов

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С каждым годом растет число пользователей интернет-магазинов, в том числе занимающихся продажей автозапчастей

Популярность онлайн-сервисов вполне понятна - с их помощью процесс подбора нужных деталей становится быстрее и удобнее.

Фото с сайта russian.alibaba.com

К тому же, автовладелец может в спокойной обстановке сравнить ассортимент и стоимость изделий у разных компаний-поставщиков, а также сделать заказ прямо на сайте. Огромным преимуществом интернет-магазинов является возможность найти оригинальные узлы и агрегаты, в том числе редкие, по ценам ниже среднерыночных.

Покупатели, которые недостаточно хорошо разбираются в автомобильных комплектующих, могут стать жертвами недобросовестных продавцов, торгующих поддельными запчастями. Чтобы этого избежать, рекомендуется следовать нескольким простым советам.

Для того чтобы найти любые запчасти для иномарок в Автодок, существует несколько способов:

- по номеру детали;

- по каталогам производителей;

- по марке автомобиля;

- по коду VIN.

Самым надежным из всем перечисленных способов является поиск запчасти по VIN-коду, поскольку в нем закодированы не только все технические характеристики автомобиля, но и информация о его текущей комплектации.

Не секрет, что помимо оригинальных запчастей на рынке имеется огромное множество деталей-аналогов, причем производиться они могут как конвейерным способом на заводах компаний с мировым именем, так и кустарным, когда небольшие фирмы-изготовители просто копируют оригинальные детали и маркируют их известным логотипом. Такие копии не отличаются качеством, поэтому во избежание проблем автолюбителям настоятельно рекомендуется не поскупиться на оригинальные комплектующие или, как минимум, высококачественные аналоги.

Обращаясь в интернет-магазин запчастей Автодок, клиенты получают гарантию приобретения качественных оригинальных запчастей для иномарок на выгодных условиях. Все изделия поступают на собственные склады магазина непосредственно от заводов-изготовителей или крупных иностранных поставщиков, чем и объясняются столь привлекательные цены. Заказчики всегда могут рассчитывать на индивидуальный подход и профессиональные консультации экспертов, которые окажут помощь в подборе необходимых деталей и узлов и, при необходимости, дадут советы по монтажу. Для постоянных клиентов действуют специальные предложения, сезонные акции и скидки. Все заказы обрабатываются и доставляются в кратчайшие сроки благодаря прямым поставкам, большому пулу деталей на складах и отлаженной логистике.