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Оптовые цены на бензин снизились, но в рознице топливо продолжает дорожать

12:00 30.07.2019
Заправка
© KM.RU, Илья Шабардин
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Из-за снижения спроса оптовые цены на бензин существенно снизились - почти на 10%. В частности, топливо АИ-92 и АИ-95 стоит сегодня 45,2 тыс. и 47,2 тыс. руб. за тонну соответственно.

Как известно, в одной тонне бензина примерно 1333 литра. Соответственно, оптовые цены на АИ-92 и АИ-95 упали до 33,91 и 35,41 руб. за один литр. Цены на дизельное топливо также снижаются, но не столь стремительными темпами, сообщает «Коммерсантъ».

При этом в рознице стоимость топлива продолжает расти, так как участники рынка пользуются возможностью повысить цены в рамках инфляции, что было оговорено с правительством.

Как отмечает «Коммерсантъ», после того как правительство отменило соглашение с нефтекомпаниями о заморозке цен на АЗС, стоимость топлива на заправках росла незначительно. По данным ЦДУ ТЭК, средняя стоимость Аи-92, Аи-95 и дизтоплива в стране с конца июня по 20 июля выросла на 0,1%, до 42,75 руб., 45,79 руб. и 46,28 руб. за литр соответственно. Отмена топливных соглашений была допущена с оговоркой, что рост цен на АЗС не должен превышать инфляцию, и пока нефтяные компании не выходят за этот уровень.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Автомобильный транспорт в России, Динамика цен на автомобильное топливо
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 16:56
Гость: Шило

Ну и где Паравительство, ГД, Народный какой то фронт и ЕР,защитник народных интересов!????
30.07.2019, 15:40
Гость: фёдор

Цены почти сравнялись c USA ,в Бостоне 2.67$ а в России 2.58$ за галлон.
30.07.2019, 14:12
Гость: нехохол

цены на бензин в Москве в среднем на 2-3 рубля ниже,чем в Краснодарском крае.Мне приятно,что живу не в столице..
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