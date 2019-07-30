Оптовые цены на бензин снизились, но в рознице топливо продолжает дорожать

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Из-за снижения спроса оптовые цены на бензин существенно снизились - почти на 10%. В частности, топливо АИ-92 и АИ-95 стоит сегодня 45,2 тыс. и 47,2 тыс. руб. за тонну соответственно.

Как известно, в одной тонне бензина примерно 1333 литра. Соответственно, оптовые цены на АИ-92 и АИ-95 упали до 33,91 и 35,41 руб. за один литр. Цены на дизельное топливо также снижаются, но не столь стремительными темпами, сообщает «Коммерсантъ».

При этом в рознице стоимость топлива продолжает расти, так как участники рынка пользуются возможностью повысить цены в рамках инфляции, что было оговорено с правительством.

Как отмечает «Коммерсантъ», после того как правительство отменило соглашение с нефтекомпаниями о заморозке цен на АЗС, стоимость топлива на заправках росла незначительно. По данным ЦДУ ТЭК, средняя стоимость Аи-92, Аи-95 и дизтоплива в стране с конца июня по 20 июля выросла на 0,1%, до 42,75 руб., 45,79 руб. и 46,28 руб. за литр соответственно. Отмена топливных соглашений была допущена с оговоркой, что рост цен на АЗС не должен превышать инфляцию, и пока нефтяные компании не выходят за этот уровень.