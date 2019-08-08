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В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги

14:27 8.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Большинство ДТП с летальным исходом происходит на федеральных автодорогах. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД полковник полиции Олег Понарьин, пишет РИА Новости.

По сорвам Понарьина, на федеральных трассах происходит более 40 процентов смертельных случаев ДТП.

"В равной степени дороги регионального значения и муниципальные дороги по 30 процентов также вносят свой негативный вклад в общую копилку", — добавил он.

Чаще всего аварии происходят в результате столкновений, выезда на встречную полосу и наезда на пешеходов. Однако главная их причина — превышение скорости, подчеркнул замглавы ГИБДД.

"Скорость автомобиля — первая причина смертности в ДТП. Либо неправильная оценка ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоростью, либо умышленное превышение скоростных режимов, предусмотренных дорожными знаками", — сказал он.

Для борьбы с превышением скорости ГИБДД совместно с экспертным центром "Движение без опасности" начали общественную кампанию "Однозначно", которая пройдет в 15 регионах. Она призвана объяснить водителям, что скорость не следует превышать даже в пределах нештрафуемого порога в 19 километров: то есть если на знаке стоит ограничение 60 километров в час, то нужно соблюдать именно такой скоростной режим.

Темы: Борьба за безопасность на дорогах в России, ГИБДД России
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