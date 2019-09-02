Центробанк предложил правительству заняться техосмотром

11:23

ЦБ РФ разрабатывает передачу правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра. Об этом сообщили "Известия".

Данное решение связано с принятым в июне законопроектом, согласно которому в будущем будет необходима фотофиксация диагностики автомобиля с привязкой к геолокации и времени его прохождения.

РСА поручено проверить в течение двух лет все пункты ТО, однако уложиться в эти сроки практически невозможно. Именно поэтому правительству предложат подключиться к процессу подготовки к внедрению нового закона о техническом осмотре.

В Центробанке выразили обеспокоенность тем, что ситуация с отсутствием мощностей у РСА может привести к тому, что водители перестанут оформлять диагностические карты.

Эти карты необходимы для покупки полиса ОСАГО. В случае, если процесс проверки пунктов ТО затянется, все может закончиться дестабилизацией как рынка техосмотра, так и рынка «автогражданки».

В свою очередь Союз сейчас ищет возможности, как обойтись без передачи правительству полномочий организации.