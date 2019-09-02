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Центробанк предложил правительству заняться техосмотром

11:23 2.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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ЦБ РФ разрабатывает передачу правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра. Об этом сообщили "Известия".

Данное решение связано с принятым в июне законопроектом, согласно которому в будущем будет необходима фотофиксация диагностики автомобиля с привязкой к геолокации и времени его прохождения.

РСА поручено проверить в течение двух лет все пункты ТО, однако уложиться в эти сроки практически невозможно. Именно поэтому правительству предложат подключиться к процессу подготовки к внедрению нового закона о техническом осмотре.

В Центробанке выразили обеспокоенность тем, что ситуация с отсутствием мощностей у РСА может привести к тому, что водители перестанут оформлять диагностические карты.

Эти карты необходимы для покупки полиса ОСАГО. В случае, если процесс проверки пунктов ТО затянется, все может закончиться дестабилизацией как рынка техосмотра, так и рынка «автогражданки».

В свою очередь Союз сейчас ищет возможности, как обойтись без передачи правительству полномочий организации.

Темы: Авто, Автоновости, Правительство России, Российский союз автостраховщиков, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 14:08
Гость: Олег

Вот ведь зудит у них прибрать эту кормушку к рукам. Пусть делом своим занимаются, а не суют как Буратино свой длинный нос куда не следует.
02.09.2019, 14:01
Гость: Ray Bloom

Техосмотр себя изжил. Долой техосмотр, ОСАГО, камеры и гаишников!
02.09.2019, 13:54
Гость: Александр

А деньги за осмотр тех - это не налоги?
Все комментарии (6)
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