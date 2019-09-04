В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием

11:17

В России разработали новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, пишет РИА Новости со ссылкой на главного конструктора компании "Ремдизель" Игоря Зараховича.

По словам разработчиков, бронеавтомобиль создан на базе шасси "Тайфун". Машина предназначена для 12-го Главного управления Минобороны.

Она прошла заводские испытания и получила литеру "О", рассказал Зарахович. Для армии ее стоимость снижена на 30 процентов за счет упрощения систем и замены подвески.

"Нужно добавить, что шасси 4386 — наиболее "российская" машина семейства. Мы постарались применить в ней по максимуму российские комплектующие и найти как можно больше российских компаний, готовых разработать замену зарубежным системам", — подчеркнул Зарахович.

Отмечается, что "Ремдизель" планирует создать гражданскую версию "Тайунов": в частности, ее можно будет использовать для работ в сложных климатических условиях, в том числе в Арктике.

"Тайфун" — семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, над которыми трудились более 120 предприятий, среди которых — Уральский автомобильный завод, "Камаз", Ярославский моторный завод, НИИ стали.

Впервые машина была продемонстрирована в 2011 году на полигоне, в 2014-м автомобиль участвовал в параде Победы в Москве.