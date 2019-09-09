Как выбрать надежное и удобное детское автокресло

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Автокресло чрезвычайно важно для обеспечения безопасности ребенка. Его обязательно нужно использовать согласно правилам дорожного движения

На сегодняшний день в продаже доступно множество различных моделей автокресел для детей. Они отличаются ценой, конструкцией, дизайном и другими параметрами. Если нет денег на его покупку или оно требуется на разовой основе, на помощь придет недорогая аренда автокресел москва от компании Next2U. При выборе такого изделия нужно придерживаться следующих полезных советов.

Выбор группы

Это основной параметр детского автокресла. Согласно общепринятым стандартам существует:

- Группа 0 и 0+. Кресла предназначены для детей до 1 года и весом до 13 кг.

- Группа 1. Возрастные ограничения от 9 месяцев до 4 лет, по весу 9-18кг.

- Группа 2. Допускается перевозка детей от 3 до 7 лет, ограничения по весу 15-25 кг.

- Группа 3. Подходит для детей от 6 до 12 лет с ограничением по весу 22-36кг.

Общие правила примерно схожи с выбором одежды. Можно брать немного на вырост, но следует учитывать диапазон веса. Необходимо обратить внимание на совместимый тип крепления кресла с сидением автомобиля. Некоторые модели, особенно группы 0 и 1 – предполагают размещение в лежачем и сидячем положении, нелишним будет это примерить на машине.

Дополнительные параметры выбора

Очень важно обращать внимание на тип ременной фиксации, обычно это трёх или пятиточечная система. Если ребенок активен и непоседлив, то при использовании более жесткой и сковывающей пятиточечной системы, он вероятно будет больше капризничать из-за возникающих в поездке неудобств.

Начиная с автокресел группы 2 необходимо активно включать ребенка в процесс выбора. Ему должно быть комфортно, удобно, понравиться материал обивки и цветовое исполнение. Это крайне важно с психологической точки зрения и даже небольшая переплата за детские капризы оправдана.

Легче всего решить вопрос безопасности, это стандартизировано. На автокресло наносится ECE-44 или ECE 129. Это значит, что модель прошла краштест и удовлетворяет европейским требованиям по безопасности. В нашей стране довольно активен рынок б/у кресел. Это реальная возможность сэкономить. Однако даже небольшие структурные нарушения, удары – могут катастрофически сказаться на безопасности. Такая покупка не рекомендована особенно на группу 2-3, где базовый запас прочности невелик.