]]> ]]>
Главная Авто Новости

Инспекторы ГИБДД Ростова пожаловались на поборы начальства

12:34 19.09.2019
ДПС
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

В ростовское издание поступила анонимная жалоба, в которой представившиеся инспекторами ДПС люди, рассказали о необходимости платить дань местному руководству ГИБДД.

Свою анонимность авторы письма объясняют страхом потерять работу.

В письме сообщается, что заместитель командира второго взвода второй роты ДОБ ДПС ГИБДД в конце смены требует с каждого вернувшегося экипажа по 10 тыс. рублей.

«Старший смены после каждой смены должен передать руководству 10000 рублей, если нет, то он работать не будет. В связи с этим нам приходится идти на преступление и брать взятки», – цитирует текст жалобы «Блокнот Ростов».

Кроме того отмечается, что обслуживать служебный автомобиль и заправлять его приходится за свой счет, а также нести деньги для проверяющих инспекторов.

«Работать просто невыносимо. Проверки по нашим обращениям проводят формально. Замкомандира взвода весит около 160 кг и не умеет ни подтягиваться, ни отжиматься, а зачеты (по физподготовке, на соответствие работе в правоохранительных органах – прим.ред.) покупает. Заправляемся мы и ремонтируем служебный транспорт за свой счет и это легко проверить. Да, наши коррупционные действия видны очень наглядно, так как приходится использовать гражданских лиц, которым тоже нужно платить, - возмущаются полицейские. – Командир взвода поясняет что возит деньги руководству, поэтому нам можно брать взятки и кому-либо жаловаться бесполезно».

Источник «Блокнота» в правоохранительных органах региона подтвердил, что указанные в письме лица действительно проходят службу в ГИБДД именно в этом подразделении. Подтвердил источник и тот факт, что ситуация в полку требует вмешательства «с самого верху».

Темы: Ростов, ГИБДД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.09.2019, 14:48
Гость: Аракчеево- арашуковщина

Во что превратили Россию воры и жулики, приватизироаавшие Россию, ограбившие ее и учинившие беспредел для народа! И долго этот либеральный геноцид для народа будет продолжаться?
19.09.2019, 13:52
Гость: Ося

Ха! Везде аналогично...
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.