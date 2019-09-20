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Автомобили в России подорожали на 76% за пять лет

15:40 20.09.2019
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За последние пять лет стоимость новых автомобилей в России увеличилось на 76%. Об этом сообщили эксперты, которые изучили динамику изменения цен на новые легковые машины и основных курсов валют в период с сентября 2014 года по сентябрь 2019-го.

По информации агентства «Автостат», увеличение цен на автомобили полностью компенсировало падение российской валюты по отношению к мировым валютам. По прогнозу экспертов, стоимость машин продолжит расти,однако причиной этому станут другие факторы. Один из них — инфляция.

Отмечается, что сильнее всего цены росли в конце 2014 — начале 2015-го из-за серьезного падения рубля, а также в первой половине 2016-го и 2017-го годов. По данным Ассоциации европейского бизнеса, общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,1 миллиона штук, что на 2,3% меньше, чем в январе-августе 2018 года.

В начале 2019 года автопроизводители были вынуждены увеличить стоимость машин из-за повышения ставки НДС до 20%. Однако в течение года рост цен происходил медленно. Российский рынок с начала года демонстрирует постоянное падение, вероятнее всего, в ближайшем будущем не стоит ожидать изменения тенденции, говорят эксперты.

Темы: Авто, Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 18:42
Гость: Удивительное рядом

От нечего делать сравнил покупательную способность в 1986г и теперь. С удивлением обнаружил, что сейчас на зарплату (брал за расчет 35 000р) можно купить больше, чем в 1986г(160р).
В минусе по сравнению с Союзными временами лишь молоко, хлеб,колбаса,картофель, цыплята, услуги ЖКХ, кино и транспорт(кроме такси)

Больше в 1986г. можно купить водки, мяса, лимонада, пива, кондитерских изделий, макарон,кофе,овощей, фруктов, проехать на такси, бензина, автомобилей, кофе, одежды и сигарет.

Странно, я считал, что это все в СССР было дешевле, чем сейчас.Я, прада в СССР очень прилично зарабатывал.
20.09.2019, 18:23
Гость: Иннокентий

Так они еще и подешевели - рубль то вдвое упал. Другое дело, что з/п не у многих на 76% выросла, но это как кому фартануло
20.09.2019, 17:50
Гость: Доцент

\ Автомобили в России подорожали на 76% за пять лет
Это российские автомобили подорожали или иномарки?
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