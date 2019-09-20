\ Автомобили в России подорожали на 76% за пять лет

15:40

За последние пять лет стоимость новых автомобилей в России увеличилось на 76%. Об этом сообщили эксперты, которые изучили динамику изменения цен на новые легковые машины и основных курсов валют в период с сентября 2014 года по сентябрь 2019-го.

По информации агентства «Автостат», увеличение цен на автомобили полностью компенсировало падение российской валюты по отношению к мировым валютам. По прогнозу экспертов, стоимость машин продолжит расти,однако причиной этому станут другие факторы. Один из них — инфляция.

Отмечается, что сильнее всего цены росли в конце 2014 — начале 2015-го из-за серьезного падения рубля, а также в первой половине 2016-го и 2017-го годов. По данным Ассоциации европейского бизнеса, общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,1 миллиона штук, что на 2,3% меньше, чем в январе-августе 2018 года.

В начале 2019 года автопроизводители были вынуждены увеличить стоимость машин из-за повышения ставки НДС до 20%. Однако в течение года рост цен происходил медленно. Российский рынок с начала года демонстрирует постоянное падение, вероятнее всего, в ближайшем будущем не стоит ожидать изменения тенденции, говорят эксперты.