Стартовали продажи нового внедорожника Kia Mohave

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В Kia Motors обратили внимание на конкурентные качества нового внедорожника

В начале сентября один из крупнейших мировых производителей автомобилей Kia Motors объявил старт продаж своего нового внедорожника Kia Mohave. Пока только на родном для себя южнокорейском рынке, где авто вышло под наименованием Mohave Master.

Фото с сайта avtogermes.ru

Ожидается, что инновационная новинка от южнокорейского бренда поступит на российский рынок уже в 2020 году, однако, точной информации о начале продаж в РФ из официальных источников пока не поступало.

Следить за появлением нового внедорожника на российском рынке, а также уточнить комплектацию и стоимость моделей вы можете у партнеров Kia в России. Официальный дилер Kia Motors в РФ – компания «Автогермес».

По данным производителя, еще на стадии анонса внедорожник, призванный стать одним из лучших в своем сегменте, продемонстрировал феноменальную популярность в Корее. За 11 дней после презентации Kia Mohave набрал более 7000 заявок потенциальных покупателей. Отдельно было отмечено, что подавляющее число клиентов остановились на максимальной комплектации.

На корейском рынке внедорожник поставляется только с трехлитровым дизельным двигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и полным приводом с электронной системой управления.

В Kia Motors обратили внимание на конкурентные качества нового внедорожника. В первую очередь, это комплектация инновационными системами активной безопасности и системами-ассистентами водителя, объединенные под брендом DriveWise, собственной разработкой южнокорейского производителя.

Как отметили представители концерна, система выбора режимов Terrain Mode, электронное управление дифференциалом, понижающая передача, а также ряд вспомогательных функций позволят Mohave безопасно и уверенно передвигаться почти по любому дорожному покрытию.

В салоне авто установлена мультимедийная система с большим экраном более 12 дюймов в диагонали, вариативная объемная подсветка и аудиосистема Lexicon (некоторые опции доступны не во всех комплектациях).

За комфорт в салоне отвечает не только передовое оснащение и отделка премиального качества из дуба и кожи, но и повышенная звукоизоляция, блокирующая дорожные шумы и звук работающего двигателя.

Уникальной для корейского рынка и рынка внедорожников вообще станет и расстановка сидений в Mohave. Помимо традиционных 5 и 7-местных моделей, в Kia Motors разработали шестиместную версию салона.

