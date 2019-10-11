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В России водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм

09:45 11.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минздрав РФ введет новый тест, который будет сдаваться в медкомиссию для получения водительских прав.

Как пишет "КоммерсантЪ", ведомство уже направило соответствующий документ в Минюст. Отмечается, что приказ подготовлен "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ" и был согласован с МВД.

Речь идет об определении в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого указывает на хронический алкоголизм. При обнаружении алкомаркера CDT гражданин будет направлен в наркологический диспансер.

Нововведение коснется также тех, кто претендует на возврат водительских прав после окончания срока их лишения.

Также кандидатам в водители предложат пройти тест на употребление ряда психоактивных веществ. 

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Водительское удостоверение, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 16:22
Гость: Сердечник

от неадекватных водил весь вред
11.10.2019, 15:12
Гость: Подтверждение

слов известного сатирика: "УМА то НЕТУ"!
11.10.2019, 14:37
Гость: стаж почти 40 лет

Вы немного ошиблись - на совести нетрезвых - около 3,5% аварий,+- по регионам.
окло 15% виноваты дорожные условия,остальные трезвы.
Все комментарии (11)
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