В России водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм

09:45

Минздрав РФ введет новый тест, который будет сдаваться в медкомиссию для получения водительских прав.

Как пишет "КоммерсантЪ", ведомство уже направило соответствующий документ в Минюст. Отмечается, что приказ подготовлен "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ" и был согласован с МВД.

Речь идет об определении в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого указывает на хронический алкоголизм. При обнаружении алкомаркера CDT гражданин будет направлен в наркологический диспансер.

Нововведение коснется также тех, кто претендует на возврат водительских прав после окончания срока их лишения.

Также кандидатам в водители предложат пройти тест на употребление ряда психоактивных веществ.