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В аэропорту Симферополя испытали полностью российский электрокар

20:00 16.10.2019

На территории аэропорта Симферополя прошли 10-дневные испытания произведенного в Крыму электрокара.


Фото: facebook.com/nppeltavr

Электромобиль использовался в качестве тягача для перевозки багажа и других грузов. 

Как отмечает издание «За рулем», аппарат имеет стальную раму и способен перевозить тонну груза в кузове и около 5 тонн в прицепных тележках, может работать зимой, а время полной зарядки составляет около 3,5 часов.

Не маловажной особенностью называется и то, что почти все детали электромобиля сделаны в России.


Фото: facebook.com/nppeltavr

Электромобиль был разработан ООО «Эльтавр» (создано в Крыму в 2014 году). В настоящее время это первая и единственная компания в России, имеющая полный цикл производства такого транспорта.

В будущем новинка должна стать беспилотной. Ее опытный образец уже прошел испытания в Сколково и примет участие в соревнованиях беспилотных автомобилей в декабре.

Темы: Крым, Автоновости
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 00:56
Гость: ABCD

Я тоже обратил внимание на то, что где-то я это уже видел...
Ящик с аккумуляторами из под кузова перенесли вперёд под капот, а по сути это тот же древний полусоветский электрокар только с кабиной склеенной из стекловолокна.
17.10.2019, 00:50
Гость: ABCD

"почти все детали электромобиля сделаны в России"
За исключением почти всех деталей сделанных в Китае...
16.10.2019, 22:50
Гость: 1

Я так понимаю фары от жигули, капот от запорожца, бампер от матиза, потому такой и "дизайн"?
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