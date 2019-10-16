В аэропорту Симферополя испытали полностью российский электрокар

20:00

На территории аэропорта Симферополя прошли 10-дневные испытания произведенного в Крыму электрокара.



Фото: facebook.com/nppeltavr

Электромобиль использовался в качестве тягача для перевозки багажа и других грузов.

Как отмечает издание «За рулем», аппарат имеет стальную раму и способен перевозить тонну груза в кузове и около 5 тонн в прицепных тележках, может работать зимой, а время полной зарядки составляет около 3,5 часов.

Не маловажной особенностью называется и то, что почти все детали электромобиля сделаны в России.



Фото: facebook.com/nppeltavr

Электромобиль был разработан ООО «Эльтавр» (создано в Крыму в 2014 году). В настоящее время это первая и единственная компания в России, имеющая полный цикл производства такого транспорта.

В будущем новинка должна стать беспилотной. Ее опытный образец уже прошел испытания в Сколково и примет участие в соревнованиях беспилотных автомобилей в декабре.