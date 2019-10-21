В России вдвое увеличат число видеокамер на дорогах

15:31

С 1 декабря 2019 года количество работающих камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД увеличится вдвое.

Общее число камер, «выписывающих» штрафы, приблизится к отметке в 1000 единиц, заявил замначальника управления строительства и эксплуатации ФДА «Росавтодор» Антон Козлов.

По словам Козлова, в настоящее время на федеральных трассах установлено 1130 камер, из которых 496 фиксируют нарушения. Для 468 камер сейчас проводятся пусконаладочные работы, а в рабочий режим камеры запустят с 1 декабря текущего года, сообщает «За рулем».