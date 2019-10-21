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В России вдвое увеличат число видеокамер на дорогах

15:31 21.10.2019
Камера
Камера ГИБДД © KM.RU
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С 1 декабря 2019 года количество работающих камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД увеличится вдвое.

Общее число камер, «выписывающих» штрафы, приблизится к отметке в 1000 единиц, заявил замначальника управления строительства и эксплуатации ФДА «Росавтодор» Антон Козлов.

По словам Козлова, в настоящее время на федеральных трассах установлено 1130 камер, из которых 496 фиксируют нарушения. Для 468 камер сейчас проводятся пусконаладочные работы, а в рабочий режим камеры запустят с 1 декабря текущего года, сообщает «За рулем».

Темы: Автоновости
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 19:24
Гость: тайсон

Штрафы полностью прощают через 2 года, но придется сберовской картой не пользоваться или пользоваться чужой, машину тоже продать эти 2 года нельзя.
21.10.2019, 18:02
Гость: Сердечник

можно на каждое авто установить датчик скорости сам сообщающий скорость и координаты при вхождении в зону ограничения или контроля скорости
21.10.2019, 17:12
Гость: SL

Да шею кой кому пора ломать а не камеры.
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