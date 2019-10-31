Мэрия Москвы заказала транспортную стратегию за 210 миллионов рублей

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Конкурс на разработку программы развития транспортного комплекса Москвы на 2019-2023 годы и на период до 2040 года выиграло представительство консалтинговой компании McKinsey в России. Проект обойдется бюджету города в 210 миллионов рублей, пишут «Ведомости».

Согласно условию контракту, подрядчик обязуется тщательно изучить транспортную и социально-экономическую ситуацию в городе, проанализировать развитие транспорта в мегаполисах и основные проблемы транспортной инфраструктуры. Всего в техническом задании определен 21 приоритет стратегии.

Среди прочего в числе приоритетов: увеличение пропускной способности трасс, повышение эффективности пассажирского и грузового транспорта, запуск Московских центральных диаметров (МЦД), анализ 24 новых технологий. В частности, предлагается изучить технологии Hyperloop Илона Маска, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта.

Последнюю транспортную стратегию принимали в 2011 году. Она была направлена на то, чтобы пересадить автовладельцев на общественный транспорт.

В 2018 году Москва заняла пятое место из 403 городов в рейтинге голландской компании TomTom по пробкам.