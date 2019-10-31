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Мэрия Москвы заказала транспортную стратегию за 210 миллионов рублей

09:00 31.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Конкурс на разработку программы развития транспортного комплекса Москвы на 2019-2023 годы и на период до 2040 года выиграло представительство консалтинговой компании McKinsey в России. Проект обойдется бюджету города в 210 миллионов рублей, пишут «Ведомости».

Согласно условию контракту, подрядчик обязуется тщательно изучить транспортную и социально-экономическую ситуацию в городе, проанализировать развитие транспорта в мегаполисах и основные проблемы транспортной инфраструктуры. Всего в техническом задании определен 21 приоритет стратегии.

Среди прочего в числе приоритетов: увеличение пропускной способности трасс, повышение эффективности пассажирского и грузового транспорта, запуск Московских центральных диаметров (МЦД), анализ 24 новых технологий. В частности, предлагается изучить технологии Hyperloop Илона Маска, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта.

Последнюю транспортную стратегию принимали в 2011 году. Она была направлена на то, чтобы пересадить автовладельцев на общественный транспорт.

В 2018 году Москва заняла пятое место из 403 городов в рейтинге голландской компании TomTom по пробкам. 

Темы: Москва, Системы управления движением автотранспорта, Транспорт
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Комментарии читателей
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31.10.2019, 18:30
Гость: Денис Линев

немного продолжу....
в прошлой программе развития от МcKinsey шла речь об организации системы умных светофоров .... Что то я не вижу результатов этой работы...
Лично я прихожу к выводу , что либо McKinsey плохо работает, либо бюджет в 210 млн рублей ( а в прошлый раз он был аналогичный плюс минус) благополучно осваивается без- особых результатов....
Но судя по тому, что из 403 городов в мировом масштабе мы по пробкам до сих пор на 5 месте и- программа развития от McKinsey НЕ РАБОТАЕТ!
И, кстати, становится понятно, на что пойдут миллиарды в ближайшие годы из Бюджета города- на Гипермаркет Луп, на Искусственный Интеллект и т д и т п .... А Нам с Вами останется только ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ! Всем хорошего дня!
31.10.2019, 18:21
Гость: Денис Синев

И смешно и грустно это осознавать.... Но прошлый конкурс на программу развития Транспортного комплекса Москвы также выигрывало это же консалтинговое агентство McKincey... И, собственно говоря, все мы видим , что произошло за эти годы. Можно констатировать несколько моментов, частный бизнес изгнан из транспортной системы Москвы и вся маршрутная сеть частных компаний ( около 700 маршрутов) передана в ГУП" Мосгортранс" вечно убыточный и десятилетиями дотационный из бюджета города . А суммы дотаций - десятки миллиардов рублей. Плюс закупка нового подвижного состава для Мосгортранса по заведомо завышенным ценам! Могу привести пример .... 50 туристических автобусов СЕТРА, стоящих на Сколковском шоссе были приобретены за 37 миллионов рублей за каждую единицу, при их цене у поставщика максимум 23 миллиона за единицу..... А сейчас Мосгортранс берет еще 110 Автобусов а в сл году еще 40 примерно по той же схеме.... В конкурсе участвует один единственный поставщик...... Делайте выводы.... но я продолжу по теме...
появились выделенные полосы для общественного , работающие 24 часа 7 дней в неделю, платные парковки, призванные бороться с пробками и имеющие офшорных совладельцев, тысячи камер (и камер -ловушек) смысл которых в банальном ошкуривании , и в редком случае реально работающие на безопасность дорожного движения, появилась чудо организация ГКУ Организатор перевозок ( который ни чего до сих пор не организовал), а вот бюджет и штат у них сказочный... есть еще фактура, но не
31.10.2019, 17:47
Гость: Справедливо,- отставник.

Но где ФСБ? Шпионы рядом с изменниками в Столице! Где ваше реагирование?
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