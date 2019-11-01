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Платную трассу «Москва-Казань» построят к 2027 году за 730 млрд рублей

12:48 1.11.2019
Фото с сайта kolesa.ru
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В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию платную скоростную автодорогу "Москва-Казань" построят к 2027 году, пишет "Интерфакск" со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Отмечается, что одновременно со строительством трассы "Москва-Казань" будет проводиться ремонт и расширением трассы-дублера М7 "Волга". Согласно запланированному бюджету, строительство трассы с обходом Тольятти составит до 730 млрд рублей.

По словам Акимова, сроки строительства трассы увеличились в связи с необходимостью найти деньги на ремонт уже существующей дороги.

"Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе "удовольствие" строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи - это приведение действующей трассы М-7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трехполосного исполнения там, где она имеет двухполюсное", - отметил он.

Как напоминает агентство, в 2018 году в Минтрансе стоимость прокладки новой 729-километровой трассы оценивали в 540-550 млрд рублей, дорогу предполагалось построить за шесть лет.

В сентябре текущего года в Минтрансе заявили, что план ВСМ будет урезан втрое, и до конца 2024 года вместо 729 км будет построено лишь 230 км, а финансирование проекта будет сокращено до 250 млрд рублей. К 2024 году предполагалось построить участки из Москвы во Владимир и из Канаша (Чувашия) в Казань, а промежуточный участок достроить позднее.

Позже глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что глава Минфина Антон Силуанов одобрил строительство двух участков дороги Москва-Казань: от Москвы до Владимира с обходом Владимира и от Казани до Канаша и начало проектирования всей магистрали, чтобы по возможности, можно было начать стройку и промежуточного участка.

Предполагается, что ВСМ "Москва-Казань" станет частью транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

Темы: Строительство и реконструкция дорог в России
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 18:11
Гость: таки-да

"го данным, средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн. «В России согласно ФЦП средняя стоимость километра в 2010–2015 гг. составляет $17,6 млн, – приводит он цифры. – При этом Краснодар и Новороссийск построены по цене $32 млн за 1 км. Затраты на Центральную кольцевую автодорогу, так называемую бетонку, – $40 млн. Трасса Москва – Петербург (с 15-го по 58-й км) – $65 млн». Рекордным в этом ряду он называет Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге, где 1 км стоит в среднем $140 млн."- чем товар лучше , тем он дороже,"мы " не настолько богатые чтобы, покупать дешевые вещи..а, тута ваще -двойная выгода, сначала налогоплательщики оплачивают по безграничным рыночным ценам частным предпринимателям и их"партнерам" строительство , потом будут должны башлять дополнительно и всегда за право пользоваться созданного на их-же деньги , под руковдством частных операторов со свободными "рыночными ценами" за так сказать предоставляемые ими услуги населению а, все ради того ,чтобы не было дефицита..и любой мог проехать свободно заплатив сначала за все чудо стройство разом , потом еще раз и еще много, много много раз, за каждый раз. Инфраструктурное частно -государтсвенное партнерство ,национализация расходов, издережек и прихватизация прибылей причем во всем обозримом рыночном будущем..на все воля божия.
01.11.2019, 17:05
Гость: ABCD

Нас ждут платные двери в подъездах, платные тротуары и подземные переходы, ну и не за горами когда нам на наших туалетах поставят (за нас чёт) терминалы оплаты и сделают нормативы посещения своего туалета- превысил- плати!
Налог на воздух- "экологический налог" уже обсуждается.
01.11.2019, 15:36
Гость: Будет на чем

пенсионерам ездить.
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