Платную трассу «Москва-Казань» построят к 2027 году за 730 млрд рублей

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В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию платную скоростную автодорогу "Москва-Казань" построят к 2027 году, пишет "Интерфакск" со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Отмечается, что одновременно со строительством трассы "Москва-Казань" будет проводиться ремонт и расширением трассы-дублера М7 "Волга". Согласно запланированному бюджету, строительство трассы с обходом Тольятти составит до 730 млрд рублей.

По словам Акимова, сроки строительства трассы увеличились в связи с необходимостью найти деньги на ремонт уже существующей дороги.

"Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе "удовольствие" строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи - это приведение действующей трассы М-7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трехполосного исполнения там, где она имеет двухполюсное", - отметил он.

Как напоминает агентство, в 2018 году в Минтрансе стоимость прокладки новой 729-километровой трассы оценивали в 540-550 млрд рублей, дорогу предполагалось построить за шесть лет.

В сентябре текущего года в Минтрансе заявили, что план ВСМ будет урезан втрое, и до конца 2024 года вместо 729 км будет построено лишь 230 км, а финансирование проекта будет сокращено до 250 млрд рублей. К 2024 году предполагалось построить участки из Москвы во Владимир и из Канаша (Чувашия) в Казань, а промежуточный участок достроить позднее.

Позже глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что глава Минфина Антон Силуанов одобрил строительство двух участков дороги Москва-Казань: от Москвы до Владимира с обходом Владимира и от Казани до Канаша и начало проектирования всей магистрали, чтобы по возможности, можно было начать стройку и промежуточного участка.

Предполагается, что ВСМ "Москва-Казань" станет частью транспортного коридора "Европа - Западный Китай".