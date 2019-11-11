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Власти Москвы предложили расширить платную парковку на Таганке и в Раменках

12:43 11.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Москвы планируют включить в зону платной парковки 27 улиц на Таганке и участка на дублере Ломоносовского проспекта в Раменках, пишет газета "КоммерсантЪ".

По пишет издание, соответствующее предложение направил Совету депутатов муниципального района Таганский первый заместитель главы Департамента транспорта Москвы Сергея Андрейкин. В письме он сообщает о просьбах местных жителей ввести плату за парковку на 27 улицах, чтобы они могли получить преференции в качестве резидентов.

Отмечается, что данный вопрос будет рассмотрен советом района на плановом заседании 26 ноября.

В список улиц попали Большой Симоновский, Брошевский, Ведерников, Ковров переулки, Иерусалимский, Сибирский, Нижегородский, Большой Калитниковский, Моревский проезды, Воловья, Малая и Большая Калитниковские, Международная, Новорогожская, Рабочая, Средняя Калитниковская, Сосинская, Мельникова, 1-я и 2-я Дубровская, Иерусалимская, Талалихина, Стройковская улицы и Гончарная набережная.

В Раменках, также, 5 ноября прошли предварительные слушания по введению платных зон на дублере Ломоносовского проспекта недалеко от метро "Университет". О такой мере просят жители комплекса "Доминион", так как территория перед ним забита припаркованными машинами.

Муниципальный депутат Маргарита Шарипова рассказала изданию, что предлагаемое решение уже поддержали в префектуре и ЦОДД, однако многие жители района выступают против. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься 14 ноября.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы газете сообщили, что пока решения о расширении платных зон не принимались.

Зоны платной парковки в Москве были введены в ноябре 2012 года, на данный момент стоимость часа составляет от 40 до 380 рублей. В воскресенье и праздничные дни парковка становится бесплатной, за исключением отдельно оговоренных зон. Штраф за неоплаченную парковку - 5 тысяч рублей. 

Темы: Москва, Парковки и стоянки для автомобилей
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 13:41
Гость: По просьбам трудящихся

Как обычно
11.11.2019, 13:16
Гость: gvozd

интересно, что в рф тупо копируют придумки американских ивгеев, Не обсуждая даже того КАК это согласуется с законом.
как это вообще возможно извлекать частную прибыль из Общественной собственности, коей является конкретно городская земля?
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