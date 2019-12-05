Volkswagen Teramont – автомобиль, который есть за что полюбить

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Volkswagen Teramont позиционируется как очень просторный семейный автомобиль

Полноприводный кроссовер Volkswagen Teramont хотя и относится к классу среднеразмерных, на сегодняшний день заслуженно лидирует по габаритам в классе. Хотя его размеры – это лишь самое явное преимущество, которое по вполне понятным причинам бросается в глаза. Есть и другие качества, за которые этот автомобиль полюбили почти в 50 странах мира (на что указывают рейтинги предпочтений автолюбителей).

Эти качества Volkswagen Teramont понравятся водителю

Все без исключения водители, которые участвовали в тест-драйве самого большого рамного кроссовера семейства Volkswagen, отмечают его безопасность, управляемость, маневренность и послушность. Самые высокие оценки получили:

- система реагирования на столкновения (принудительная остановка, торможение – эта машина не растеряется в экстренных случаях);

- набор ассистентов;

- интеллектуальная система настройки режима движения 4MOTION Active Control;

- антиблокировка тормозов;

- мультимедиа последнего поколения.

Усиленная рама кузова Volkswagen Teramont максимально «погасит» даже большую силу удара. Модельная платформа MQB обеспечит послушность и маневренность (это снаружи он поражает воображение габаритами, изнутри машина невероятно управляема и вполне маневренна). Отдельной похвалы заслужили такие качества автомобиля, как экономичность и удивительно шустрый разгон для 5-метрового «гиганта».

Сразу после представления модели на рынке в 2016 году у многих критиков были серьезные вопросы к мощности Volkswagen Teramont. Кто-то даже утверждал, что минимального «взвода» из 220 лошадиных сил может не хватить для управления по-настоящему большим кроссовером. Но время расставило все точки над i. Машина демонстрирует отличный разгон (8,6 секунды до 100 км/ч с места) и скромные «аппетиты» (9,4 л/100 км).

За что Volkswagen Teramont оценят пассажиры

Volkswagen Teramont позиционируется как очень просторный семейный автомобиль. И все, кто оказывался в его салоне, с этим согласны. Но самое интересное в другом. Имея более чем достаточно пространства для комфортной поездки, пассажиры ни разу не заметили у себя ассоциаций с минивэном или автобусом. Авторам концепта удалось почти невозможное: создать ощущение пространства, не перейдя черты комфорта.

Все нужное под рукой, в холодную пору машина быстро прогревается до самого багажника, кресла разделены удобными широкими подлокотниками. Одним словом, полное ощущение пребывания в хорошем седане, но без традиционного дефицита места для головы (высокие люди) или коленок.

И зрители замирают в восторге

Те модели кроссоверов, которые раньше считались гигантами, неуверенно теряются на фоне самого большого рамного внедорожника Volkswagen Teramont. Что говорить о классических городских паркетниках, которые рядом с этим «исполином» превращаются в «мини». Не заметить его на дороге очень сложно, а заметив, сложно не восхититься.

Экстерьер Volkswagen Teramont продуман до мелочей. Стильные хромированные вставки, большая радиаторная решетка под стать вместительному автомобилю, обтекаемый кузов – это действительно одна из лучших работ дизайнеров немецкого автопроизводителя.

Добавим к этому выразительную светодиодную оптику, панорамную крышу, большие колеса – и места для сомнений в привлекательности модели не остается. Зато появляется желание опробовать его в деле. Потому что отзывы тех, кто уже испытал Volkswagen Teramont, обещают массу интересных ощущений.

Статья подготовлена при поддержке официальных дилеров Volkswagen в Санкт-Петербурге Аксель-Сити и Аксель-Сити Юг