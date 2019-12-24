Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права

06:44

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее систему сдачи экзамена на водительское удостоверение, сообщает газета "Коммерсант".

Отмечается, что первые изменения вступят в силу уже в январе, а основные - осенью.

Отмечается, что в частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16 лет).

ГИБДД также получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Так, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам. Или, например, кандидата в водители не допустят к экзамену в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

А с 1 октября 2020 года вступят в силу более масштабные изменения. Речь идет, прежде всего, о получасовом практическом экзамене - он будет состоять из элементов, которые сейчас принято называть "площадкой" и "городом".

В рамках нового теста экзаменатор сначала проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и т.д.). Сделать это будет возможно как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки. Убедившись, что кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его на улицы.

Также, с 1 октября граждане получат возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Однако и ГИБДД сможет отменить положительный итог экзамена, если предоставлены поддельные документы - например, медицинские справки.

Меняются и сроки проведения повторных экзаменов: проверка теоретических знаний будет назначаться не ранее чем через семь дней (но не позже 30 дней) после неудачной попытки, проверка навыков вождения - также не ранее семи дней (но не позже 60 дней). Если кандидат не прошел тест и с третьей попытки, следующей возможности придется ждать не меньше месяца (но и не более трех месяцев).