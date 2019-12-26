Обзор автомобилей BMW: особенности бренда и новинки

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Среди множества фирм, выпускающих автомобили, существуют лидеры продаж

Примером служит марка БМВ, известная с 1990-х годов в РФ. Существуют характерные черты, выделяющие автомобили немецкого концерна от других предложений.

Общие черты БМВ

Важно учитывать год выпуска автомобиля. Однако большинство моделей БМВ имеет сходства.

1. Высокая надежность. Немецкие автомобили зарекомендовали себя на рынке с положительной стороны. Миф о двигателях, способных пройти миллион километров, отчасти является правдой. Большинство автомобилей способно пройти половину указанной цифры без поломок. Для людей данный аспект является важным критерием выбора транспортного средства.

2. Комфорт. Авто прошлого столетия не могут конкурировать с современными машинами. Однако в каждый временной промежуток немецкая фирма выпускала достаточно комфортные автомобили. Современный ассортимент, с которым можно ознакомиться на сайте https://avilon.ru/brands/bmw/ для понимания новых тенденций в автомобилестроении, отличается высоким классом безопасности и комфорта в пути.

3. Узнаваемый стиль. Сложно судить объективно, ведь вкусы у всех разные; однако БМВ узнаются из тысячи других автомобилей. Это одновременно стильные и строгие машины. Они показывают солидность владельца.

Новые марки БМВ

Реалии настоящего времени предъявляют повышенные требования к безопасности. Поэтому БМВ располагает моделями, ориентированными на добротную защиту водителя и пассажиров в случае аварии. В этом плане многие современные машины данной марки соответствуют высоким требованиям современности.

Если судить о стиле, то седаны и купе становятся победителями в импровизированной номинации. Например, BMW 2 серии Gran Coupe может понравиться ценителям презентабельного внешнего вида. Однако купе всегда на любителя. Многие выбирают седаны. Не спадает интерес к кроссоверам. Выбор таких автомобилей огромен. Примером сочетания доступной стоимости и надежности может служить BMW X1. Конечно, автомобиль не лишен и минусов, но для своей ценовой категории машина уверенно держит дорогу и обеспечивает безопасность.

Новинка или авто прошлых лет?

Перед выбором автомобиля нужно поставить конкретную цель: для чего необходима машина. От этого зависит тип кузова, мощность двигателя, стиль и другие показатели. Грядущий модельный ряд БМВ в 2020 году предоставит новые версии уже известных авто, а также принесет принципиально новые модели. Стоимость многих из них будет выше, чем на автомобили прошлых годов выпуска. Поэтому важно оценивать бюджет и расставлять приоритеты. Иногда авто предыдущих годов могут стать достойным транспортным средством.