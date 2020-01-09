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Установлен размер штрафа за неоплаченный проезд по платной автодороге в РФ

10:52 9.01.2020
Пункт оплаты платной автодороги
Фото с сайта kray-zemli.com
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Правительство внесло в Госдуму проект поправок в КоАП в отношении штрафов для автомобилистов за проезд по платной дороге без оплаты. Как пишет "КоммерсантЪ", после запуска безбарьерного проезда по платным дорогам, штраф за неоплаченный проезд по ним составит 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей и 5,5 тыс. рублей для грузовиков и автобусов.

Планируется, что безбарьерный проезд будет опробирован на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), которая не предполагает установки пунктов взимания платы со шлагбаумами. Северный участок ЦКАД будет запущен уже в текущем году. 

В документе отмечается, что Ространснадзор будет вносить постановления о штрафе с помощью автоматических камер. Если в течение 60 дней водитель оплатит долг за проезд по платной дороге, то штраф будет отменен. Как именно будет погашаться задолженность, в документе не уточняется.

Штраф необходим для внедрения на платных дорогах системы free-flow (свободный поток). При этой технологии деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Эта система позволит убрать пункты взимания платы. В правительстве пояснили, что они затратны, поскольку требуют "дополнительного землеотвода и компенсируется оператором дороги за счет повышенного тарифа".

Free-flow давно применяется за рубежом, в России внедрение этой системы обсуждается с 2014 года. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Платные автодороги в России, Государственная Дума РФ
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