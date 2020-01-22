Критерии выбора автомобильной сигнализации

19:23

Вопрос выбора сигнализации не такой уж простой, как многие думают

Во-первых, следует разобраться с ее типом. Автосигнализации бывают односторонними, с обратной связью как Томагавк Х5 и спутниковыми. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

Односторонняя сигнализация в настоящее время является нерентабельной и усталой. Как правило, в ней нет канала оповещения. И это большой минус. Поскольку невозможно узнать о посягательствах на транспортное средство.

Радиус действия данной системы 200 метров. А это достаточно мало. Соответственно, критериями выбора сигнализации для машины являются надежность и удобство. Важно оценивать и способ оповещения – допустим, в односторонних сигнализациях он звуковой и световой. Эти сигналы предупреждают об угоне.

Но выбирать одностороннюю автосигнализацию уместно в случаях с ограниченным бюджетом, либо же если защита не очень важна.



Двусторонний вид сигнализации следующий по надежности. Ее достоинством является то, что информация передается на экран, что находится на брелоке. Это очень практично и удобно. Ведь можно мониторить все в онлайн – режиме.

Если же автолюбитель приобретает сигнализацию, имеющую обратную связь, важно оценивать способ, с помощью которого кодируется сигнал. Кодировка может быть диалоговая или динамическая. В первом случае, угонщик может записать код. Это ненадежно. В динамической же кодировке код постоянно меняется. Это намного лучше. Подобрать код достаточно сложно, поэтому для продвинутого контроля лучше выбрать именно эту систему.

Если выбор остановился на варианте с обратной связью, стоит установить GSM-модуль. Он удобен тем, что информацию дает прямо на мобильный.

Самая прогрессивная сигнализация – спутниковая. Владелец может легко распознать местоположение и контролировать авто более, чем полностью.

Как выбрать правильную сигнализацию по функциям (что в ней должно быть):

блокировка двигателя и обратная связь;

радиус действия не менее 2 км;

возможность обратной связи и датчики ударов;

модульный тип и поэтапная система блокировки;

реакция на открытие багажника;

автозапуск.

Советы при выборе автосигнализации

Обратите внимание на следующие пункты.

Ориентироваться на доход и определиться с целями. Для чего нужна автосигнализация и какой лучше тип защиты? От кого защищать. Определиться с охранными функциями. Функции комфорта. Простой и понятный интерфейс. Производитель – следует избирать проверенного изготовителя.

В написании статьи помог сайт http://daciaclubmd.ru.