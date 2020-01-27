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В Госдуме обсудят введение наказания за манипуляции с пробегом авто

09:16 27.01.2020
Дума рассмотрит наказание за скрутку пробега авто
Фото 1gai.ru
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В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В организации предложили установить штраф в размере от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов предложил ввести более суровое наказание — вплоть до уголовного.

«Эта проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения», — заявил Старовойтов, добавив, что этот вопрос будут обсуждать с ГИБДД после появления текста законопроекта, который будет разработан до конца 2020 года.

По данным РОАД, в России от 10 до 30 процентов автомобилей из общего автопарка в 50 миллионов имеют скорректированные данные по километражу. Однако пока ввести ответственность за скрутку счетчика пробега нереально, считает глава ассоциации Олег Моисеев.

Ранее сообщалось, что россияне смогут покупать и продавать автомобили через портал госуслуг. Данные об участниках сделки будут заполнены автоматически в портале, что избавит от необходимости личного присутствия в ГИБДД. Также предполагается, что сделки станут безопаснее и быстрее.

Темы: Боевики и незаконные вооруженные формирования в мире, Законодательство об авто
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 11:18
Гость: Виктор.Красноярск.

Штраф от 300 000 до 1 млн, маловат . Прдлагаю от 300 млн до 1 млрд. И далее расстрел.
27.01.2020, 10:27
Гость: Запретить,

штрафовать. Принтер бесится.
27.01.2020, 10:16
Гость: Влад 33

Единый компьютер, единая база данных для подержанных авто..
В Америке например , если вы приобрели автомобиль и .. оказалось, что километраж - скручен.., то не считайте себя неудачником , так как вы - озолотитесь! Дилерская продавшая вам такой автомобиль предложит вам массу вариантов, включая $$$ - денежную ( ловите момент!))), лишь бы Не потерять свой Бизнес!..
Есть в США И «шарашкины конторы», где и машины дешевле, да и проверок особых нет, но и эти «дельцы», чтут «Уголовный кодекс»..!
Но есть в Америке и масса хороших , Достойных, дилерских, вплоть до таких, которые ( не на много дороже) сразу , в любых СМИ например, указывают :- наши машины -Сертифицированы , мы Гарантируем! К таким дилерским - « не зарастёт народная тропа», в эти места ( к их специалистам!) часто отсылают -«проверить» машинки из дилерских попроще.. Например вы имеете обычный Майбах 2018 года, приехали на стоянку и внутри дилерской , огороженно, одиноко стоящий Вайпер 1985 года выпуска (12 цилиндров), красавец, на спидометре -36 миль.., всего.. , чёрного цвета, весь, ну как с конвейера .. Вам понравилась машинка, вы решили сменить поднадоевшим Майбах, на Вайпер.., так вам предложат привести документ именно с той дилерской , где данные проверки и осуществляют! По деньгам - это примерно тоже самое, но доверие и Правила - только документу!
Одобряю! Правильная идея!
А история рассказанная мной - правда жизни..
И не важно - какого цвета у него машина, главное, чтоб Человеком был Хорошим!))
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