Volkswagen приостановил сборку машин в России

14:48

Автомобильный концерн Volkswagen объявил о приостановке производства в России, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Причиной называется нехватка компонентов, поставляемых с европейских заводов. "В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — цитирует агентство представителя концерна.

Отмечается, что этот период будет рассматриваться как простой, а производственный персонал будет получать зарплату "согласно российскому законодательству и локальным нормативным актам компании".

Также представитель концерна отметил, что сейчас Volkswagen в состоянии обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.

Перебои с поставками компонентов возникли на фоне ситуации с распространением нового коронавируса.