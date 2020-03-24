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Volkswagen приостановил сборку машин в России

14:48 24.03.2020
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Автомобильный концерн Volkswagen объявил о приостановке производства в России, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Причиной называется нехватка компонентов, поставляемых с европейских заводов. "В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — цитирует агентство представителя концерна.

Отмечается, что этот период будет рассматриваться как простой, а производственный персонал будет получать зарплату "согласно российскому законодательству и локальным нормативным актам компании".

Также представитель концерна отметил, что сейчас Volkswagen в состоянии обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.

Перебои с поставками компонентов возникли на фоне ситуации с распространением нового коронавируса.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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24.03.2020, 20:28
Гость: Владимир

не ПРИОСТАНОВИЛ а ПРЕКРАТИЛ. Вы автор пожалуйста не путайте понятия.
24.03.2020, 15:54
Гость: Угу, перебои возникли НА ФОНЕ СИТУАЦИИ

...с распространением нового коронавируса.

и называется этот фон - китайские комплектующие, вернее их нехватка.
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