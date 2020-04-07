Правительство планирует ограничить импорт дешевого бензина

09:28

Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Указанные ограничения будут введены в апреле. Сначала о решении объявят компаниям, а закрепление на законодательном уровне произойдет позднее.

Отмечается, что запрет на ввоз иностранного бензина рассчитан до сентября 2020 года, так как по прогнозам Министерства энергетики РФ, именно до этого периода будут держатся низкие цены на нефть.

Как пишет издание, с данным предложением выступило Минэнерго России. При этом вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса, поддержал предложение.

В настоящий момент спрос на бензин в Европе, по словам министра энергетики Александра Новака, упал в ряде стран примерно на 70% из-за мер по борьбе с коронавирусом. В результате цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья, а в ряде случаев бензин стал стоить даже дешевле нефти. Эксперты считают, что европейские НПЗ, которые не ограничены российской системой налогообложения, могут начать поставлять свою более дешевую продукцию в Россию, так как они не в состоянии сбыть топливо на рынке ЕС.