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Правительство планирует ограничить импорт дешевого бензина

09:28 7.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. 

Указанные ограничения будут введены в апреле. Сначала о решении объявят компаниям, а закрепление на законодательном уровне произойдет позднее.

Отмечается, что запрет на ввоз иностранного бензина рассчитан до сентября 2020 года, так как по прогнозам Министерства энергетики РФ, именно до этого периода будут держатся низкие цены на нефть.

Как пишет издание, с данным предложением выступило Минэнерго России. При этом вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса, поддержал предложение.

В настоящий момент спрос на бензин в Европе, по словам министра энергетики Александра Новака, упал в ряде стран примерно на 70% из-за мер по борьбе с коронавирусом. В результате цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья, а в ряде случаев бензин стал стоить даже дешевле нефти. Эксперты считают, что европейские НПЗ, которые не ограничены российской системой налогообложения, могут начать поставлять свою более дешевую продукцию в Россию, так как они не в состоянии сбыть топливо на рынке ЕС.

Темы: Бензин, Правительство России
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 16:00
Гость: Иван Иваныч

Нет. Они должны были позакрывать свои НПЗ, разогнав работников как нефтяной так и нефтеперерабатывающей отрасли, чтобы помочь импорту. Ещё надо было свои кондитерские фабрики распустить и навезти сникерсов и Амаретто. ДБ.... Именно колонии и отличаются тем, что живут импортом, не имея собственного производства.
07.04.2020, 15:46
Гость: Альфа

И правильно говорил Самый великий. Напомню:
2000 год нефть 27$ 1$= 27.6 р
2020 год нефть 27$, 1$= 87р и это не предел.
07.04.2020, 14:56
Гость: good

Вывозить из колонии дешевое сырье - это норма!
Ввозить в колонию дешевый готовый продукт (кроме стеклянных бус) - это нонсенс!!!
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