В России появится люксовый кроссовер Chery размером с Land Cruiser 200

17:13

Компания Chery собирается начать в России продажи нового полноразмерного кроссовера, который появится на рынке под премиум-брендом Exeed.



Фото: Exeed

Ожидается, что новинка появится в 2021 году и будет продаваться через избранные шоу-румы китайской марки.

По словам директора по продажам российского филиала Chery Антона Ганжы, новинка будет сравнима по габаритам с Toyota Land Cruiser, но при этом он не назвал конкретную модель автомобиля.

В линейке Exeed под данные параметры попадает еще не представленный официально флагманский вседорожник VX, премьеру которого перенесли на конец сентября текущего года, сообщает издание Motor.ru.

В настоящее время известно, что размеры Exeed VX составляют 4970х1940х1795 миллиметров, колесная база - 2900 миллиметров.

Предположительно, автомобиль получит кластер из 12,3-дюймовых экранов, объединённых единым стеклом, нефиксируемый рычажок управления трансмиссией и шайбы регулировок климатической установки, встроенные в сенсорную панель. В планах 3-рядный салон и богатый набор базового оборудования.

Основой Exeed VX является переднеприводная модульная платформа с поперечным расположением силового агрегата. В Китае данный кроссовер сертифицирован с 1,6-литровой 197-сильной (крутящий момент 290 Нм) «турбочетвёркой», безальтернативным передним приводом и 7-диапазонным «роботом».



Фото: Exeed

Для модели также заявлен и 2,0-литровый турбомотор (220 или 254 лошадиные силы). Также предполагается наличие версии с полным приводом.

Официальная стоимость пока не называется, но китайские журналисты считают, что автомобиль появится в продаже по цене порядка 170 тысяч юаней (1,8 млн рублей по текущему курсу).