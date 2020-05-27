Владельцы АЗС попросили отменить регулирование цен на бензин

18:37

Независимый топливный союз (НТС) предложил главе ФАС Игорю Артемьеву и главе Минэнерго Александру Новаку отпустить цены на бензин и отменить запрет на импорт топлива. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо президента НТС Павла Баженова главам ведомств.

Кроме либерализации цен на заправках, Баженов предлагает отменить демпфер и снять запрет на ввоз импортного топлива в страну. Все это, по его мнению, позволит сдержать рост оптовых цен на топливо и сбалансировать рынок в условиях пандемии коронавируса.

«В настоящее время в ряде регионов России союз фиксирует существенный рост цен в мелком опте и проблемы с приобретением нефтепродуктов», — пишет Баженов.

Глава НТС отмечается, что трудности вызваны именно регуляторными причинами. В качестве примера он привел демпфирующий механизм, призванный сглаживать влияние внешней конъюнктуры на цены внутреннего рынка. Однако его введение обернулось в 2020 году убытками для нефтепереработки.

«Снижение обязательных объемов реализации нефтепродуктов через биржу и запрет на импорт топлива привели к росту оптовых цен», — подчеркивается в письме.