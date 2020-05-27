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Владельцы АЗС попросили отменить регулирование цен на бензин

18:37 27.05.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Независимый топливный союз (НТС) предложил главе ФАС Игорю Артемьеву и главе Минэнерго Александру Новаку отпустить цены на бензин и отменить запрет на импорт топлива. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо президента НТС Павла Баженова главам ведомств.

Кроме либерализации цен на заправках, Баженов предлагает отменить демпфер и снять запрет на ввоз импортного топлива в страну. Все это, по его мнению, позволит сдержать рост оптовых цен на топливо и сбалансировать рынок в условиях пандемии коронавируса.

«В настоящее время в ряде регионов России союз фиксирует существенный рост цен в мелком опте и проблемы с приобретением нефтепродуктов», — пишет Баженов.

Глава НТС отмечается, что трудности вызваны именно регуляторными причинами. В качестве примера он привел демпфирующий механизм, призванный сглаживать влияние внешней конъюнктуры на цены внутреннего рынка. Однако его введение обернулось в 2020 году убытками для нефтепереработки.

«Снижение обязательных объемов реализации нефтепродуктов через биржу и запрет на импорт топлива привели к росту оптовых цен», — подчеркивается в письме.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Динамика цен на автомобильное топливо
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Комментарии читателей
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27.05.2020, 21:33
Гость: sddfh

национализировать и обобществить заправки ходоков в ГУЛАГ.
27.05.2020, 20:30
Гость: когда

нефте-бизнес получал по демпферу от государства деньги всех все устраивало. А тут оказалось, что у правила есть обязательства и к бизнесу. А платить бизнес не привык - требует отмены.
27.05.2020, 20:11
Гость: Гость

Еще одна уловка обчистить карманы россиян.
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