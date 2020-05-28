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Datsun покидает российский автомобильный рынок

12:30 28.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Руководство автоконцерна Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет автомобильный рынок в России. Об этом сообщил портал Autonews.

По информации издания, руководство компании решило уменьшить количество брендов в портфеле предприятия в рамках плана на 2020–2023 годы.

«Мы сосредоточимся на производстве основных моделей. В конце 2023 года прекратим производство старых моделей. Мы прекратим производство Datsun в РФ. Тем самым снизим количество моделей в нашем портфолио с 69 до менее чем 55», — заявили в автоконцерне.

При этом на данный момент речь идет только об уходе бренда из России. В Nissan ничего не сказали о будущем бренда в мире в целом.

Datsun — один из самых старых автомобильных брендов Японии. Его возродил альянс Renault–Nissan в 2012 году. В России данный бренд официально появился в августе 2014 года. Тогда его представили на Московском международном автосалоне (ММАС).

Темы: Япония, Авто, Автоновости
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 21:55
Гость: blog2038,.

"Datsun" - как ностальгично, я это имя уже лет тридцать не слышал и не видел.
28.05.2020, 16:57
Гость: Сократ

Вернут шильдик "калина" или "гранта" - а вазовский "датсун" это и есть, и всего делов то.
28.05.2020, 12:43
Гость: Иван Иваныч

Непонятно: смеяться или плакать. Я на улице этих дацунов вообще не вижу.
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