Воруют ли в автосалонах запчасти?

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В последнее время опять появились слухи о том, что в автосалонах крупных городов работают по мошенническим схемам 90-ых годов

В чем только не обвиняют владельцев московских автосалонов - в том, что они ставят на автомобили запчасти неизвестного происхождения, выдают подержанные детали за новые от производителя и даже заменяют в новом автомобиле исправные запчасти на подержанные. Дескать, зашел машину купить, а в новом автомобиле старая подвеска. По утверждениям менеджеров, на данный момент такое просто невозможно.

Как продаются новые автомобили

Для того, чтобы убедиться в том, что слухи не имеют отношения к действительности, достаточно посетить любой московский автосалон, например, автосалон в Ясенево. Там объяснят, что сейчас при помощи интернета можно проверить практически любую деталь. Это можно сделать даже не выходя из салона - как правило, там есть "вай-фай".

Кроме того, покупка автомобиля требует его дальнейшей регистрации, прохождения техосмотра и ряда других процедур, в результате которых мошенничество легко вскроется. Ведь в документах на автомобиль прописаны все номера.

Машины давно не продаются за наличные, они снабжены системами навигации, поэтому сотруднику страховой компании или правоохранительных органов даже из кресла вставать не придется, чтобы доказать, что мошенник продавец, а не покупатель.

Для салона это означает в лучшем случае громкий скандал с потерей права продавать машины конкретного автоконцерна. В наиболее вероятном - прекращение деятельности.

Почему следует покупать авто у дилера

Официальный дилер - это звучит гордо, но сейчас бессмысленно. Новые машины купить у неофициального дилера можно только "с рук". То есть, кто-то, как частное лицо, покупает машину в салоне и перепродает.

Возможно раньше, когда цены автосалонах разных стран на одни и те же модели существенно отличались, это и имело смысл. Но сейчас автоконцерны стремятся к унификации ценовой политики.

Основная функция дилера

Покупка в салоне означает прежде всего то, что за качество машины отвечает концерн. То есть, если вдруг машина оказалась с дефектами, они устраняются за счет концерна. В данном случае дилер, как посредник между концерном и покупателем, гарантирует то, что машина достанется ему такой, какой и должна быть.

То есть, в случае обнаружения "чужой" детали страдает прежде всего дилер. Он, как не выполнивший свои обязательства перед автокомпанией, теряет ее доверие. Поэтому мошенничество с деталями - последнее, что нужно владельцу любого автосалона.



