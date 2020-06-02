Как сшить оплетку своими руками для дальнейшей перетяжки руля

16:49

Итак сегодня мы подробно расскажем вам, как самостоятельно сделать оплетку на руль своими руками

Материал был подготовлен совместно со специалистами из компании TITANIUM, компания которая производит оплетки на руль и чехлы для ручек КПП. И так делаем все в несколько этапов, подобраем кожу, снимаем лекало с рулевого колеса, краим по лекалу изделие и перетягиваем получившимся изделием руль.

Подбор кожи.

Советуем подойти к вопросу выбора кожи более чем серьезно, потому как то, как дорого и красиво будет выглядеть в итоге руль по большему счету зависет именно от качества кожи. Перетягивать в кожзам крайне Вам не рекомендуем, однако можем дать совет при выборе кожи, обратить внимание на сырье Итальянской фабрики MAXCOM STR, кожу именно этого завода используют при производстве оплеток в компании TITANIUM. Кстати говоря если у Вас возникают сложности с пошивом оплетки, Вы можете заказать ее в TITANIUM и получить качественный продукт для перетяжки руля самостоятельно, в натуральную кожу, покупать советуем на официальном сайте компании https://rutss.ru/. Лучьше всего брать автомобильную кожу с высокой износостойкостью на истирание.

Способы снятия лекал:

Существует два варианта снятия лекал:

С использованием специального материала для перетяжки рулей, но данный способ не очень удобен, особенно для новичков, так как есть риск срезать лишний материал и начинать заново. Второй вариант использовать более дешевый материал, который похож по структуре и имеет свойство растяжения как у кожи ( в одну сторону кожа должна растягиваться, в другую нет). Самый подходящий и не дорогой материал для этого, это дешёвый кожззам или спанбонд плотностью 100-200 гр.м.кв (спанбонд , это укрывной материал, который продается во многих строительных магазинах).

Мы не рекомендуем использовать технологию снятия лекал с использованием пищевой пленки и бумажного скотча, так как эта технология дает не точные лекала, в следстствии чего могут возникнуть проблемы при установке оплетки на руль и сшивании.

Материал для работы:

После того как определились с материалом для снятия и пошива, переходим непосредственно к делу. Для работы нам понадобится:

Материал для снятия лекала

Двухсторонний скотч толщиной не более 0.3 мм (тонкий двухсторонний скотч который продается во многих строительный магазинах)

Степлер

Ножницы с маленьким лезвиями

Белая гелиевая ручка

Гибкий портняжный метр

Этапы снятия лекал:

Берем руль и определяемся с количеством швов на оплетке. Швов может быть 1, 2, 3 или 4. Чем больше швов, тем более экономично можно будет использовать кожу для пошива оплетки.

Определившись с количеством швов расчертим на руле месторасположение швов с помощью гелиевой ручки, после чего по центру низа руля, на внешней части окружности нанесем линию, от которой будет отмеряется расстояние до швов оплетки.

Если один шов то он делается по центру низа руля.

Если 2 шва то они делаются примерно на местах 4 и 8 часов, на равном расстояние от центра низа руля.

Если 3 шва то один шов делается по центру низа руля, а 2 других примерно на местах 10 и 2 часов, на равном расстояние от центра низа руля.

Если 4 шва то они делаются примерно на местах 2, 4, 8 и 10 часов. Швы на местах 4 и 8 часов должны располагаться на равном расстояние от центра низа. Швы на местах 2 и 10 часов должны располагаться на равном расстояние от центра низа.

Далее берем гибкий метр и замеряем длину окружности руля по внешней стороне а именно расстояние между швами оплетки, на местах 10 и 2 часов, между 2 и 4 часов, между 4 и 8 часов. Если вы сделаете перед снятием лекала на руле канавки под швы, тогда замеры между швами можете не делать, отметив расположение швов прямо на лекале.

Замеряем максимальную ширину оплетки от центра внешней стороны обода руля с лицевой и обратной стороны спицы где оплетка должна заправляться под подушку безопасности руля или пластиковые элементы. К этим размерам добавьте примерно по 30 мм на припуск.

Например:

Ширина оплетки с лицевой стороны спицы 160 мм, ширина с обратной стороны спицы 120 мм. Получается +30 мм: Ширина лицевой стороны 190 мм, ширина обратной стороны 150 мм. Общая максимальная ширина материала для снятия лекала 190+150 = 240 мм.

Теперь берем материал для снятия лекала и смотрим в какую сторону он тянется и в какую не тянется. Материал должен тянутся по длине оплетки. Длина оплетки должны быть на 10% меньше общей длины окружности руля по внешней стороне обода.

Например:

Длина окружности руля 1100 мм , 1100 мм * 0,9 = 990 мм

Берем материал, отмеряем в сторону куда материал не тянется максимальную ширину оплетки. В сторону куда материал тянется общую длину окружности плюс 20 мм для того что-бы можно было скрепить материал вместе.

Отмечаем внешний центр обода руля на материале, по ширине оплетки, куда материал не тянется, отмеряем от края ширину лицевой стороны спицы 190 мм (противоположная сторона соответственно должна соответствовать ширине обратной стороны спицы). Отмечем центр на материале с обоих концов длины оплётки и проводим между ними линию гелиевой ручкой. Эта линия будет центром лицевой стороны обода руля.

Далее по длинному участку оплетки отмеряем по 10 мм. с каждой стороны и проводим линии перпендикулярно линии центра обода руля. Берем вырезанную полоску и прикладываем концы длины оплетки друг к другу расчерченными линиями, наружу. Линия центра обода должна совпасть с двух сторон, далее скрепляем края степлером по линии, которую начертили перпендикулярно центральной линии обода руля.

Теперь рисуем на руле по внутренней части обода линию центра будущего шва оплетки, так же рисуем на спицах линию где будет проходить шов.

Так как руль симметричен, вам достаточно сделать лакало одной из сторон, а после перенести его на противоположную сторону.

Берем двухсторонний скотч и проклеиваем по внутренней части обода руля с правой и левой стороны от нарисованной линии будущего шва на половине руля с которой будете снимать лекало. Не снимая защитной пленку с двухстороннего скотча, проклеиваем на спицах полностью по кругу за исключением мест будущего шва.

Берем скрепленный материал и надеваем его на руль. Шов где скреплен материал степлером должен находиться примерно по центру верха руля. Далее по внешней стороне обода руля отцентровываем нарисованную линию на материале относительно центра внешней стороны обода руля.

Теперь отклеиваем защитную пленку с двухстороннего скотча и приклеиваем равномерно материал, по центру с лицевой и обратной стороны спиц по внутренней части обода руля. Контролируйте чтобы центральная линия по внешней стороне не смещалась относительно центра обода руля.

Берем гелиевую ручку, ножницы и начинаем постепенно срезать излишки материала, с начала с лицевой стороны между спицами рисуем линию на материале где должен располагаться шов и от центра между спицами режем по этой линии излишки материала в обе стороны к спицам.

Постепенно приклеиваем материал ближе к углам спиц по лицевой стороне и постепенно срезаем излишки материала по линии будущего шва. То же самое делаем во всей стороне половины руля с которой снимаете лекало. Если руль из 3 спиц тогда нужно сделать нижнию спицу полностью.

Далее проделываем ту же процедуру с обратной стороны руля. Края материала на шве с лицевой и обратной стороны должны сходиться друг с другом вплотную.

Когда срезали все излишки материала рисуем линии по внешней стороне обода руля где должны располагаться швы. Если вы предварительно сделали канавки для швов на руле, тогда просто отмечаем линии по центру канавок.

Загибаем материал на спицах или где он должен заходить под пластиковые элементы, и рисуем линию по внутренней стороне загиба, отступив примерно 10 мм. на загиб. Это мы сделали для того, что-бы потом оплетка зашла краями под все пластиковые элементы. Затем обрежем излишки материала на загибах спиц.

Теперь снимаем полученное лекало с руля.

Складываем лекало пополам, чтобы линии швов оплетки сходились с противоположных сторон. Должны совпадать швы на 4 и 8 часов и на 2 и 10 часов.

Прижимаем материал по центру со стороны где у вас обрезано лекало и рисуем по краю на противоположной стороне материала как бы дублируя вторую сторону.

Затем обрезаем по нарисованной линии излишки материала.

В итоге у вас получилось лекало. Режем его по линиям швов. У вас получилось несколько отдельных кусков для переноса на кожу, из которой в последствии вы будете краить оплетку. Прижмите все части лекала примерно на 10 минут, каким нибудь плоским предметом чтобы они разгладились .

Теперь нужно определить насколько сильно отличается толщина кожи от толщины материала, из которого делали лекало. Если толщина кожи отличается примерно в 2 раза тогда нужно прибавить к ширине готового лекала 2 мм. Если толщина почти не отличается тогда увеличивать ширину не нужно. Проще всего взять одну из частей лекала, перенести сторону лицевой стороны руля и края на шве до линии центра внешней стороны обода руля. Отметить точки центра обода руля. Взять линейку и соединить метки центра обода руля. Затем начертить параллельную линию к центру обода руля на расстояние 2 мм. Затем приложить лекало стороной обратной стороны руля, совместив линию центра руля с нарисованной на расстояние 2 мм., и отрисовать вторую часть лекала. Таким образом вы можете увеличить ширину на нужную.

Аналогично делаем с остальными частями лекала.

Далее нам нужно сделать припуск с краев где нужно будет сшивать части оплетки. От края где лекало должно сшиваться, нужно отмерить 10 мм с каждой стороны. У вас получилось на картоне готовое лекало с припуском на сшивание. Обрезаем его.

Берем кожу и определяем в какую сторону она тянется. Как и писали ранее кожа должна тянуться по длине оплетки.

Берем все части лекала и переносим его на кожу.

Затем вырезаем из кожи куски оплетки и сшиваем их. Сшивать нужно на расстоянии 10 мм от края. После того как сшили, срезаем край шва со стороны припуска что-бы остался край шириной 3-4 мм. Этот шов затем заправиться в канавку на на самом руле.

Затем определяемся какой шов вы будете использовать для сшивания оплётки. Если шов макраме или спортивный, то нужно прошить оплетку по краю всей длины на расстояние 5 мм от края и с шагом строчки 4-5 мм. Если вы будете использовать шов косичку или елочку, тогда прошивать по краю оплетку не нужно, а дырки под сшивание, делаются прямо на оплетке во время непосредственно сшивания.

Подробнее с тем как самостоятельно сшить оплетку на руль, вы можете ознакомится на сайте компании