В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

13:30

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.

В своём письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева законодатель напомнил, что в настоящее время в России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства, пишет RT.

Однако по ряду причин, в том числе из-за сложной поломки автомобиля или необходимости переезда в другой регион, граждане могут быть вынуждены не пользоваться личным транспортом на протяжении долгого времени. При этом они должны платить транспортный налог в полном размере.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставить гражданам, которые планируют продолжительный период не пользоваться личным автомобилем, право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД с освобождением от уплаты транспортного налога за данный период», — сказано в тексте обращения.

Депутат добавил, что в отношении лиц, которые были освобождены от уплаты налога, но всё же использовали автомобиль в период временного приостановления регистрации, могут быть предусмотрены санкции на усмотрение профильных ведомств.