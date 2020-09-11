В России вырос спрос на противоугонные системы

13:30

В России более чем на 50% вырос спрос на противоугонные системы, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования экспертов "Авито Авто".

Отмечается, что рост наблюдается как среди дорогих противоугонных систем, так и среди дешевых.

"В этом году 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, еще 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали. Люди, которые не готовы в этом году покупать новый автомобиль, инвестируют в улучшение имеющегося и готовы приобретать запчасти и аксессуары для повышения комфорта и безопасности", - рассказали эксперты.

Согласно результатам исследования, проведенного в марте текущего года, более половины россиян, владеющих автомобилем, задумываются о безопасности на случай попытки угона.

Для более 3,5% опрошенных угроза угона стала чуть ли не манией, а каждый пятый автовладелец (22%) видит сны, в которых машину угоняют.