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В Госдуме предложили выдавать водительские права с 16 лет

12:39 14.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать водительские удостоверения россиянам начиная с 16 лет. Соответствующее письмо направлено на имя начальника Госавтоинспекции МВД РФ Михаила Черникова, пишет RT.

Как отмечает парламентарий, для молодых людей в возрасте 16-17 лет уже доступно официальное трудоустройство и многие из них переезжают в другой город и живут отдельно от семьи.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет", — говорится в обращении Власова.

Он также предложил снизить возраст, с которого можно начинать обучение для получения водительских прав категории "В", до 15 лет и шести месяцев.

По мнению депутата, данные изменения позволят молодым людям в более раннем возрасте "включиться в экономические процессы", так как желание приобрести автомобиль будет спосбствовать стремлению раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.

Темы: Водительское удостоверение, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 14:04
Гость: ..

Куда надо.
14.09.2020, 13:55
Гость: Одного

артиста мало.
14.09.2020, 13:38
Гость: Не Мойша

Мало давят! Нужно оптимизировать до 70?
14.09.2020, 13:04
Гость: А. Райкин

Пить, курить и говорить я начал одновременно.
14.09.2020, 13:02
Гость: старый солдат

Бред популистский очередной депутата Власова...
Не вопрос, можно права выдавать и с 10 лет, только тогда надо и уголовную ответственность за грубейшие нарушения и гибель людей к общему знаменателю приводить!
Все комментарии (7)
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