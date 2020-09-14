В Госдуме предложили выдавать водительские права с 16 лет

12:39

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать водительские удостоверения россиянам начиная с 16 лет. Соответствующее письмо направлено на имя начальника Госавтоинспекции МВД РФ Михаила Черникова, пишет RT.

Как отмечает парламентарий, для молодых людей в возрасте 16-17 лет уже доступно официальное трудоустройство и многие из них переезжают в другой город и живут отдельно от семьи.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет", — говорится в обращении Власова.

Он также предложил снизить возраст, с которого можно начинать обучение для получения водительских прав категории "В", до 15 лет и шести месяцев.

По мнению депутата, данные изменения позволят молодым людям в более раннем возрасте "включиться в экономические процессы", так как желание приобрести автомобиль будет спосбствовать стремлению раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.