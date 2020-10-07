Глава МВД призвал к увеличению наказаний за повторные нарушения ПДД

20:15

Министерство внутренних дел выступает за увеличение объема штрафов для тех, кто повторно нарушает правила дорожного движения, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью – здесь суммы штрафов нужно увеличивать. Явный пример – это область безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", – цитирует Колокольцева РИА Новости.