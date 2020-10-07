]]>
]]>
Главная Авто Новости

Глава МВД призвал к увеличению наказаний за повторные нарушения ПДД

20:15 7.10.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Министерство внутренних дел выступает за увеличение объема штрафов для тех, кто повторно нарушает правила дорожного движения, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью – здесь суммы штрафов нужно увеличивать. Явный пример – это область безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", – цитирует Колокольцева РИА Новости.

Темы: Россия, Дорожно-транспортные происшествия, МВД России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.10.2020, 21:16
Гость: Борется

с недоеданием.
07.10.2020, 21:15
Гость: Количество откатов

упало, надо увеличить мзду.
07.10.2020, 21:00
Гость: Не знаю,

как у вас, а в Финляндии при третьем нарушении за год отбирают права, а машину с места остановки полицией нужно эвакуировать за свой счет.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации