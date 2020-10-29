Предпринимательница получила условный срок за пьяное ДТП с тремя погибшими

19:55 29.10.2020

Жительницу Петербурга Марину Золотову приговорили к условному сроку за пьяную аварию, в которой погибли три человека. Прокуратура запрашивала десять лет колонии.

Дело Золотовой разбирал Тосненский городской суд Ленобласти. Собрав пакет смягчающих обстоятельств, судья Ирина Посохина назначила Золотовой семь лет условно с пятилетним испытательным сроком и на три года отобрала у нее водительские права, пишет "Фонтанка".

Машины с петербургскими номерами столкнулись в ночь на 8 сентября 2019 года на автодороге «Павловск - Косые мосты». Honda CR-V Золотовой вылетела на встречную полосу и смяла BMW X3 с тремя петербуржцами, которые возвращались из Москвы. Они погибли. Женщину доставили в Тосненскую больницу с тяжелой травмой живота, переломами позвоночника и ног.

В крови Марины Золотовой нашли этиловый спирт концентрацией 1,1 промилле. Эксперты выяснили, что водитель BMW не располагал технической возможностью предотвратить ДТП.

Золотова вину признала. Свое опьянение постаралась оправдать. Якобы в четыре дня, за восемь часов до столкновения, выпила пару бокалов вина и, отправляясь в дорогу, рассчитывала, что отрезвела. В прениях прокурор просил Золотовой 10 лет колонии. Санкция части 6 статьи 264 УК предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Представитель обвинения считал, что препятствий для отправки Золотовой в колонию нет.

Потерпевшие - дочь, вдова и мать погибших - тоже так считали. Они заявили гражданские иски о компенсации морального вреда на общую сумму 6 миллионов рублей и просили реального наказания. Золотова до приговора выплатила по 550 тысяч рублей каждой потерпевшей. Суд взыскал еще полтора миллиона.

Ирина Посохина не признала отягчающим обстоятельством алкогольное опьянение, так как оно уже было заложено в обвинение Золотовой - как объективная сторона преступления. Других отягчающих не нашлось.

Для Золотовой нашелся длинный список смягчающих обстоятельств. Работает, имеет на иждивении малолетнего ребенка, мать и отца, положительно характеризуется, занимается благотворительностью, имеет тяжелое онкологическое заболевание, участвует в экспериментальном исследовании нового лекарства от рака.

Совокупность смягчающих обстоятельств суд расценил как исключительную и счел возможным назначить Золотовой наказание ниже низшего предела.

Марина Золотова - предприниматель. На момент ДТП она владела архитектурным бюро «3Д. Фабрик».

Потерпевшие не согласились с приговором и обжаловали его. Они полагают, что раскаяние женщины было неискренним, добровольное частичное возмещение морального вреда - попыткой избежать наказания, а смягчающие обстоятельства, на которые сослался суд, потерпевшие считают достоверно не установленными.